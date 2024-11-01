edición general
Trump se ve cada vez más acorralado por los asesinatos de Minneapolis con la amenaza de un nuevo cierre del Gobierno

Los demócratas no quieren aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, de quien dependen los agentes federales que asesinaron a Renee Good y Alex Pretti, lo que puede abocar a un nuevo shutdown este viernes, mientras el presidente de EEUU intenta llegar a un acuerdo con las autoridades de Minnesota para salir de la crisis

silvano.jorge #1 silvano.jorge
Cuando una rata se ve acorralada es cuando más peligrosa se vuelve.
Los próximos 2 años serán decisivos. Es la última oportunidad que tienen de parar el fascismo.
ipanies #2 ipanies
#1 Que tenemos, esto, nos guste o no, nos afecta a todos los países colonia de USA.
Noeschachi #3 Noeschachi *
#1 Si lo vuelven a parar sin mitigar los males de los que se nutre volverá de nuevo y no tiene por qué ser con la cara de Trump.

Una Kamala o similar con su guerrita cultural simbólica mientras la clase trabajadora del pais sigue yéndose al garete sin solución no va a cambiar nada.
silvano.jorge #6 silvano.jorge *
#3 Trump es un fascista, Kamala es una neoliberal.
Kamala mal, pero mantendría la pseudodemocracia, Trump va camino de la autocracia.
Dragstat #5 Dragstat
Me parece tremendo que no tomen medidas contundentes frente a esta situación aunque estén de acuerdo con ella. No sé por qué los agente del ICE no van a seguir cargándose a civiles viendo que no hay consecuencias. Incluso debe alentarles para aumentar la represión.
#4 Suleiman
La clave ha estado la NRA, es la que le ha dado El toque a Trump.
#7 PerritaPiloto
Pues que hagan otro cierre del Gobierno, y está vez que los demócratas no se hagan caquita.
