Trump se ve cada vez más acorralado por los asesinatos de Minneapolis con la amenaza de un nuevo cierre del Gobierno

Los demócratas no quieren aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, de quien dependen los agentes federales que asesinaron a Renee Good y Alex Pretti, lo que puede abocar a un nuevo shutdown este viernes, mientras el presidente de EEUU intenta llegar a un acuerdo con las autoridades de Minnesota para salir de la crisis
| etiquetas: trump , minneapolis , cierre de gobierno , renee good , alex peretii
Los próximos 2 años serán decisivos. Es la última oportunidad que tienen de parar el fascismo.
Una Kamala o similar con su guerrita cultural simbólica mientras la clase trabajadora del pais sigue yéndose al garete sin solución no va a cambiar nada.
Kamala mal, pero mantendría la pseudodemocracia, Trump va camino de la autocracia.