Trump se ve atrapado por su propia estrategia mientras busca una salida en Irán [EN]

Si las palabras ganaran las guerras, el conflicto de Donald Trump con Irán habría terminado hace mucho tiempo. Pero el presidente sigue sin encontrar una salida a una guerra que se suponía que no duraría más de un mes y medio y que ahora se adentra en su décima semana. Trump se encuentra atrapado en dos trampas que él mismo ha tendido: una geopolítica y otra interna. La influencia de Irán sobre el estrecho de Ormuz y su negativa a ceder significan que no puede poner fin definitivamente a la guerra a un coste militar aceptable. Y a medida que el