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Trump se ve atrapado por su propia estrategia mientras busca una salida en Irán [EN]

Trump se ve atrapado por su propia estrategia mientras busca una salida en Irán [EN]

Si las palabras ganaran las guerras, el conflicto de Donald Trump con Irán habría terminado hace mucho tiempo. Pero el presidente sigue sin encontrar una salida a una guerra que se suponía que no duraría más de un mes y medio y que ahora se adentra en su décima semana. Trump se encuentra atrapado en dos trampas que él mismo ha tendido: una geopolítica y otra interna. La influencia de Irán sobre el estrecho de Ormuz y su negativa a ceder significan que no puede poner fin definitivamente a la guerra a un coste militar aceptable. Y a medida que el

| etiquetas: trump , atrapado , su propia estrategia , busca , salida , irán
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5 comentarios
6 2 0 K 99 politica
pepel #2 pepel
Vas a tener que preparar otro asalto al Capitolio, Donald. Ya puedes pedir ayuda a tu amigo Elon.
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#5 Maikimaik *
#2 Noooo, ya no son besties, creo que desde que en la chifladura de cada uno hay puntos irreconciliables ya no se ajuntan, aunque estén los dos para encerrarlos.
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Lamantua #3 Lamantua
La guerra del tarado.
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Connect #4 Connect
Y ojo que llega el verano. Allí alcanzar los 45 grados es lo habitual en cuanto asoman los primeros rayos del día. La apuesta es si pasarán muchas horas por encima de los 50ºc o si les tocará batir el record de este año. No quisiera saber la vida en un barco de esos en alta mar con sal por todos lados resecándote la piel a casi 50 grados. Eso, o esconderte todo el día cual alimaña, en los camarotes con aire acondicionado.... rezando para que esos aparatos no los haya fabricado los mismos que hicieron los lavabos!

Cada dia que pasa es un brindis al sol de Irán. Y nunca mejor dicho. El verano lo conocen y manejan ellos mejor que cualquiera.
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suppiluliuma #1 suppiluliuma
Mira que son graciosos los de la CNN. ¡Creen que Trump tiene una estrategia! xD
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menéame