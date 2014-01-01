Trump termina la reunión con Putin sin lograr un acuerdo sobre la guerra de Ucrania

Sin acuerdo en Alaska. Después de tres horas de reunión, Donald Trump ha comparecido este viernes al lado de Vladímir Putin para anunciar que aún no hay acuerdo sobre la guerra de Ucrania. Una conversación "extremadamente productiva", especialmente para el presidente ruso, que vuelve a ganar más tiempo para consolidar la invasión. El mandatario estadounidense no ha dado más detalles y ha cerrado el anuncio de manera abrupta sin que los periodistas pudieran hacer preguntas. Algo que contrasta con su tendencia a hablar durante horas.
| etiquetas: trump , putin , reunion alaska , no acuerdan fin guerra ucrania
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Checa, Eslovaquia, Hungría.... de eso habla Putin cuando dice que quiere una paz duradera.
Es para echarse a temblar.
Partiendo de lo que decis, yo lo veo algo más complejo, lo que se está debatiendo es que relación van a tener USA y Rusia a futuro como aliados y como van a repartirse la subordinación de Europa.
A USA le interesa ahora bastante más Rusia que Europa para controlar a China, tanto por geografía como por posibilidades en materias primas y control económico. Rusia tiene la oportunidad de volver al tablero internacional como una potencia importante de segundo orden de la mano de USA a… » ver todo el comentario
Trump también se reunió en su primer mandato con el gordo de Corea del Norte a bombo y platillo y a todo color en las televisiones. No pasó nada, ni llegaron a ningún acuerdo, ni cambió nada de esa reunión y de hecho Kim dijo en una entrevista mucho tiempo después que nunca entendió muy bien para qué fue Trump a verle, que no hablaron de nada serio ni se negoció nada en esa visita.
Trump sencillamente lo que quiere es lo mismo que un estudiante de veinte años: viajar, hacerse fotos y tener historietas que contar en sus redes sociales. Ya está, tío, en serio, no hay nada más, no te comas la cabeza, es Trump
Mi apuesta: Ucrania se la queda Rusia pero tendrá que ganarla a base de muertos y Europa va a pagar mucho dinero por armamento estadounidense que no va a funcionar todo lo bien que dicen.
Esta reunión es para vender un relato, nada más. Y en mi opinión les ha funcionado a los dos.
En europa nadie quería bronca con Rusia cuando empezó lo de Ucrania en el 2014 y ahora los americanos se salen y nosotros somos más papistas que el Papa.
Es Ucrania la que debe pedir una reunión si quiere acabar la guerra. Que lo pidan los demás no tiene razón de ser.
Pero vamos, para que Ucrania quiera seguir con la guerra, es que debe pensar que puede dar la vuelta a la situación. Que puede expulsar a los rusos de su territorio, si no no tiene sentido, más allá de que Zelensky and Cia no van a palmar en primera línea de batalla.