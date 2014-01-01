edición general
Trump termina la reunión con Putin sin lograr un acuerdo sobre la guerra de Ucrania

Sin acuerdo en Alaska. Después de tres horas de reunión, Donald Trump ha comparecido este viernes al lado de Vladímir Putin para anunciar que aún no hay acuerdo sobre la guerra de Ucrania. Una conversación "extremadamente productiva", especialmente para el presidente ruso, que vuelve a ganar más tiempo para consolidar la invasión. El mandatario estadounidense no ha dado más detalles y ha cerrado el anuncio de manera abrupta sin que los periodistas pudieran hacer preguntas. Algo que contrasta con su tendencia a hablar durante horas.

Supercinexin
Tampoco era tan difícil: Ucrania para Putin, el resto de Europa para Trump. No entiendo qué ha podido bloquear esa, a priori sencilla, negociación.
wai
#2 Putin quiere más que Ucrania. Quiere que se reconozca a Rusia como superpotencia y que se reconozca su "área de influencia", lo que significa que europa del este es su patio trasero.

Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Checa, Eslovaquia, Hungría.... de eso habla Putin cuando dice que quiere una paz duradera.

Es para echarse a temblar.
surco
#10 #2.
Partiendo de lo que decis, yo lo veo algo más complejo, lo que se está debatiendo es que relación van a tener USA y Rusia a futuro como aliados y como van a repartirse la subordinación de Europa.
A USA le interesa ahora bastante más Rusia que Europa para controlar a China, tanto por geografía como por posibilidades en materias primas y control económico. Rusia tiene la oportunidad de volver al tablero internacional como una potencia importante de segundo orden de la mano de USA a…   » ver todo el comentario
Supercinexin
#4 Conjeturas y elucubraciones sin pruebas ningunas. Y, si no tienes pruebas, no tiene sentido imaginarse nada.

Trump también se reunió en su primer mandato con el gordo de Corea del Norte a bombo y platillo y a todo color en las televisiones. No pasó nada, ni llegaron a ningún acuerdo, ni cambió nada de esa reunión y de hecho Kim dijo en una entrevista mucho tiempo después que nunca entendió muy bien para qué fue Trump a verle, que no hablaron de nada serio ni se negoció nada en esa visita.

Trump sencillamente lo que quiere es lo mismo que un estudiante de veinte años: viajar, hacerse fotos y tener historietas que contar en sus redes sociales. Ya está, tío, en serio, no hay nada más, no te comas la cabeza, es Trump xD
Archaic_Abattoir
Vamos, que tienen un acuerdo y no les interesa dar los detalles del acuerdo.
Mi apuesta: Ucrania se la queda Rusia pero tendrá que ganarla a base de muertos y Europa va a pagar mucho dinero por armamento estadounidense que no va a funcionar todo lo bien que dicen.
Connect
#3 Exacto. No tiene sentido que esta reunión con lo que ha costado y lo mediàtica que ha sido, haya acabado en nada. Ahí se han pactado cosas que no sabremos o al menos ahora mismo no conoceremos. Pero no se monta tremendo paripé para nada.
Veelicus
#4 Mas o menos se puede intuir, ya ha dicho Trump que la pelota esta en el tejado de Ucrania y Putin se ha ido bastante contento, asi que en mi opinion basicamente le han dicho que acepte la perdida de territorio ahora o con miles de muertos mas dentro de unos meses.
BurraPeideira_
#4 Ni Rusia ni EEUU necesitan que se pare la guerra ahora mismo, aunque sí que les interesa acabar con la guerra a medio plazo por el lastre económico que les supone. A Rusia por los enormes costes de guerra y a EEUU porque una recesión global puede derrumbar su castillo de naipes.

Esta reunión es para vender un relato, nada más. Y en mi opinión les ha funcionado a los dos.
En europa nadie quería bronca con Rusia cuando empezó lo de Ucrania en el 2014 y ahora los americanos se salen y nosotros somos más papistas que el Papa.
Tunguska08Chelyabinsk13
Rusia va ganando, los USA van ganando pasta, la UE va regalando miles de millones de Euros y no tiene ni voz ni voto...

Es Ucrania la que debe pedir una reunión si quiere acabar la guerra. Que lo pidan los demás no tiene razón de ser.

Pero vamos, para que Ucrania quiera seguir con la guerra, es que debe pensar que puede dar la vuelta a la situación. Que puede expulsar a los rusos de su territorio, si no no tiene sentido, más allá de que Zelensky and Cia no van a palmar en primera línea de batalla.
Dragstat
Se le complica el Nobel de la Paz
Antipalancas21
Dice el loco Trump que ya llegado a muchos acuerdos, pero no desvelan ninguno, malo para Europa y peor para Ucrania.
Yoryo
TACO se la envaina y vuelve a Washington con rabieta. :troll:
