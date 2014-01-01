Trump termina la reunión con Putin sin lograr un acuerdo sobre la guerra de Ucrania

Sin acuerdo en Alaska. Después de tres horas de reunión, Donald Trump ha comparecido este viernes al lado de Vladímir Putin para anunciar que aún no hay acuerdo sobre la guerra de Ucrania. Una conversación "extremadamente productiva", especialmente para el presidente ruso, que vuelve a ganar más tiempo para consolidar la invasión. El mandatario estadounidense no ha dado más detalles y ha cerrado el anuncio de manera abrupta sin que los periodistas pudieran hacer preguntas. Algo que contrasta con su tendencia a hablar durante horas.