Trump tensa la diplomacia con Irán tras publicar un mapa de Ormuz renombrado como "Estrecho de Trump"

"Se están asfixiando como un cerdo relleno", asegura el presidente de EEUU, al tiempo que ve "más efectivo" el bloqueo naval que bombardear Irán, pese a que el precio del petróleo sigue batiendo récords. Cuentan algunos medios estadounidenses que Estados Unidos ha propuesto una nueva coalición para reactivar la circulación de barcos por el estrecho de Ormuz. Después del fracaso de la anterior propuesta que rechazaron todos los países europeos, ahora la Casa Blanca va a volver a intentarlo con algo más de diplomacia.