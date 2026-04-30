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Trump tensa la diplomacia con Irán tras publicar un mapa de Ormuz renombrado como "Estrecho de Trump"

"Se están asfixiando como un cerdo relleno", asegura el presidente de EEUU, al tiempo que ve "más efectivo" el bloqueo naval que bombardear Irán, pese a que el precio del petróleo sigue batiendo récords. Cuentan algunos medios estadounidenses que Estados Unidos ha propuesto una nueva coalición para reactivar la circulación de barcos por el estrecho de Ormuz. Después del fracaso de la anterior propuesta que rechazaron todos los países europeos, ahora la Casa Blanca va a volver a intentarlo con algo más de diplomacia.

| etiquetas: trump , diplomacia , irán , estrecho de ormuz , estrecho de trump
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10 comentarios
5 1 0 K 71 actualidad
Chinchorro #3 Chinchorro
Estrecho de Epstein.
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LinternaGorri #6 LinternaGorri
#3 eso manhattan, ahora new epstein island
0 K 12
SMaSeR #2 SMaSeR
Una vez mas se mea en la boca de los que le defienden diciendo que el conflicto es cosa de Irán. Cine
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pepel #1 pepel
Hay que acabar con este idiota, usando sus mismas armas.
2 K 44
LinternaGorri #8 LinternaGorri
#1 incontinencia verbal, relaciones tóxicas a tutiplén y pederastia?
1 K 16
skaworld #4 skaworld *
A ver si va a ser un error de traduccion y se referia al estrecho de Trump y queria decir el limitado de Trump o el mermado de Trump
1 K 28
LinternaGorri #7 LinternaGorri
#4 o el estrecho de trump, que no quiere llegar al final hasta el matrimonio
1 K 24
ronko #9 ronko
#4 Que le den por el estrecho.
1 K 20
Robus #5 Robus
Que alguien le diga que Ormuz significa Idiota en farsi y que a los iranianos les ha hecho mucha gracia el cambio de nombre... solo por verle la cara... :troll:

Aunque estoy suponiendo que puede entender frases tan largas y eso es mucho suponer, claro... :-S
1 K 21
Rixx #10 Rixx
Monte Trump-Everest-Adolfo-Suárez :troll:
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menéame