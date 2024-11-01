Trump saca a EE.UU. de Consejo de Derechos Humanos de la ONU

"Siempre he sentido que la ONU tiene un enorme potencial, pero no está cumpliendo con él en este momento. Durante mucho tiempo ha sido ineficaz. Hay grandes esperanzas en ella, pero, para ser honesto, no está bien gestionada", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca. Luego firmó las órdenes ejecutivas y dijo que la UNRWA y el Consejo de Derechos Humanos deben "poner orden en sus asuntos". "Tienen que ser justos con aquellos países que merecen justicia"