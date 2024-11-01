Trump recibe un pedido de McDonald’s en la Casa Blanca y responde a preguntas sobre Irán junto a repartidora

Mientras sostenía sus bolsas de hamburguesas con queso, papas fritas y demás, Trump mantuvo a la repartidora a su lado mientras ella opinaba sobre su propuesta de no gravar las propinas y él se dirigía a los periodistas sobre una amplia gama de temas, incluida la guerra con Irán. Esta maniobra verdaderamente insólita se desarrolló mientras EE. UU. iniciaba un bloqueo del estrecho de Ormuz y el mandatario estaba envuelto en una creciente controversia por haber publicado en Truth Social una imagen de sí mismo como Jesucristo