Trump recibe un pedido de McDonald’s en la Casa Blanca y responde a preguntas sobre Irán junto a repartidora

Mientras sostenía sus bolsas de hamburguesas con queso, papas fritas y demás, Trump mantuvo a la repartidora a su lado mientras ella opinaba sobre su propuesta de no gravar las propinas y él se dirigía a los periodistas sobre una amplia gama de temas, incluida la guerra con Irán. Esta maniobra verdaderamente insólita se desarrolló mientras EE. UU. iniciaba un bloqueo del estrecho de Ormuz y el mandatario estaba envuelto en una creciente controversia por haber publicado en Truth Social una imagen de sí mismo como Jesucristo
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Una pantomima más del país de las mentiras, la manipulación y la basura informativa.
Qué decepción!
No se, llámame comunista, pero tener una sanidad pública aquí en España no le pasaría
Por cierto Mc Donalds tendrá que pagar de alguna forma esa propaganda