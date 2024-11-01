edición general
12 meneos
167 clics
Trump recibe un pedido de McDonald’s en la Casa Blanca y responde a preguntas sobre Irán junto a repartidora

Trump recibe un pedido de McDonald’s en la Casa Blanca y responde a preguntas sobre Irán junto a repartidora

Mientras sostenía sus bolsas de hamburguesas con queso, papas fritas y demás, Trump mantuvo a la repartidora a su lado mientras ella opinaba sobre su propuesta de no gravar las propinas y él se dirigía a los periodistas sobre una amplia gama de temas, incluida la guerra con Irán. Esta maniobra verdaderamente insólita se desarrolló mientras EE. UU. iniciaba un bloqueo del estrecho de Ormuz y el mandatario estaba envuelto en una creciente controversia por haber publicado en Truth Social una imagen de sí mismo como Jesucristo

| etiquetas: mcdonalds , trump , repartidora , que si quiere bolsa , eeuu
10 2 3 K 109 actualidad
18 comentarios
10 2 3 K 109 actualidad
Comentarios destacados:    
Graffin #1 Graffin
La "repartidora" es una MAGA reconocida y hay mil videos de ella hablando en mítines.
Una pantomima más del país de las mentiras, la manipulación y la basura informativa.
12 K 147
ombresaco #5 ombresaco
Yo pensaba que Trump recogía personalmente todos los pedidos al McDonalds! y #1 sugiriere que es astroturfing, y que estaba preparado.

Qué decepción!
1 K 26
Kleshk #6 Kleshk
#1 Y no se, la verdad, venderme que la libertad es tener que salir de la jubilación porque tienes que pagar el tratamiento de cáncer de tu marido a base de propinas...

No se, llámame comunista, pero tener una sanidad pública aquí en España no le pasaría
2 K 48
Robus #12 Robus
#6 Pero nosotros tenemos sanidad pública porque la pagan los estadounidenses con sus tropas... o eso dicen los americanos en internet!
0 K 12
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#6 Comunista, el dinero público es sólo para pagar al ejército, el ICE y los negocietes del presidente y su piara.
0 K 15
ContinuumST #15 ContinuumST
#14 Pues sí.
1 K 28
ContinuumST #9 ContinuumST
En la camiseta... "DOORDASH GRANDMA". Quedémonos con lo de abuela, trabajando "voluntariamente" (muchas comillas) hasta el último instante de vida.
1 K 28
Un_señor_de_Cuenca #14 Un_señor_de_Cuenca
#9 Y viviendo de las propinas. Qué país más maravilloso, es una fantasía.
1 K 28
Noeschachi #3 Noeschachi
Toma performance para intentar reconectar a Trump con el pueblo llano. Y de paso sponsors jugositos
1 K 27
Kantinero #2 Kantinero *
No saben que más películas montar para intentar humanizar este saco de mierda

Por cierto Mc Donalds tendrá que pagar de alguna forma esa propaganda
1 K 27
Aokromes #10 Aokromes
#2 si esta preparado igual la tia lo pillo en la primera hamburgueseria que pillo.
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#2 Es vomitivo, menuda pantomima ridícula.
0 K 15
Andreham #7 Andreham
Es tan burdo y si encima lo que dice 1 es cierto... Madre mía, qué insultante.
1 K 23
josde #17 josde *
El circo de EE.UU que es Trump, sus bulos,mentiras, montajes y abducidos.
0 K 20
Io76 #16 Io76
Burda pantomima para lerdos.
0 K 8
neiviMuubs #18 neiviMuubs
El país de la propaganda, las marcas, el egoísmo, las armas y un Dios entendido desde una perspectiva amoral desde las instituciones. Han acabado teniendo al naranja porque les representa demasiado bien.
0 K 8
hackerman #4 hackerman
Es campechano.
0 K 8
elgranpilaf #8 elgranpilaf
#4 Este más que de campo es de isla
0 K 11

menéame