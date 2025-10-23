Trump reanuda la ayuda exterior, favoreciendo a los multimillonarios en aprietos

Sin embargo, ahora la trama se complica. Resulta que a Trump le gusta alguna ayuda y le parecen bien los refugiados blancos. Trump respalda un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares para Argentina, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla de elevar el total a 40.000 millones de dólares, más que todo el presupuesto mundial de USAID del año pasado.