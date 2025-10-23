edición general
Trump reanuda la ayuda exterior, favoreciendo a los multimillonarios en aprietos

Sin embargo, ahora la trama se complica. Resulta que a Trump le gusta alguna ayuda y le parecen bien los refugiados blancos. Trump respalda un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares para Argentina, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla de elevar el total a 40.000 millones de dólares, más que todo el presupuesto mundial de USAID del año pasado.

Dragstat #1 Dragstat *
El titular parece del MundoToday pero se refiere a esto, que es tremendo si es la verdadera razón principal:

"El rescate también podría beneficiar significativamente a una serie de ricos inversores estadounidenses de fondos de alto riesgo, entre ellos dos multimillonarios amigos de Bessent [...] Al comprar el peso y elevar su valor, Estados Unidos da a esos inversores la oportunidad de deshacerse de sus malas apuestas"
#3 tierramar
Despierten: es lo que Varoufakis descubrio cuando fue ministro de finanzas y entro en el club de Europa, le dijeron: "o estas dentro con los ricos y poderosos para defender sus intereses, y no dices nada al pueblo; o si lo cuentas al pueblo, te echamos, no traiciono al pueblo y le echaron, descalificaron..". Cuando Podemos subió al poder, PPSOE no les permitía entrar en el consejo de ministros, porque se enteraría de la verdad: "se gobierna para los ricos a costa del…   » ver todo el comentario
rogerius #4 rogerius *
Pero ¿este no era el que iba a acabar con los chiringuitos? :troll: :palm:
Marsela #2 Marsela *
"Multimillonarios en aprietos"... Mecawenmivida xD
