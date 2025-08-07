Trump y Putin acuerdan una cumbre marginando a Ucrania y la Unión Europea

Rusia y Estados Unidos han acordado celebrar una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en los próximos días. Sin condiciones previas. Y sin Volodimir Zelenski ni la Unión Europea sentados a la mesa. Rusia favorece la idea de una "cumbre de grandes potencias" en la que negociar con Trump por encima de los europeos, lo que podría, de paso, anular la nueva ráfaga de sanciones que prepara el presidente de Estados Unidos. El compromiso de esta cumbre bilateral entre Rusia y Estados Unidos, la primera desde que empezó la invasión...