Trump y Putin acuerdan una cumbre marginando a Ucrania y la Unión Europea

Rusia y Estados Unidos han acordado celebrar una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en los próximos días. Sin condiciones previas. Y sin Volodimir Zelenski ni la Unión Europea sentados a la mesa. Rusia favorece la idea de una "cumbre de grandes potencias" en la que negociar con Trump por encima de los europeos, lo que podría, de paso, anular la nueva ráfaga de sanciones que prepara el presidente de Estados Unidos. El compromiso de esta cumbre bilateral entre Rusia y Estados Unidos, la primera desde que empezó la invasión...

Malinke #3 Malinke
Trump no margina a la UE, cuando haya que poner pasta ya nos obligará participar.
#8 Ethereum
#3 y la pondremos porque la UE ha perdido toda relevancia política a nivel internacional y la cosa solo empeora.
pingON #1 pingON
Putin consiguió la presidencia de Trump, para poner al mundo en la guerra que le fue negada con la caída del muro de Berlín
#5 chavi
Bueno, es lo lógico. Son los dos paises que montaron el conflicto.

El resto son comparsas
Pertinax #2 Pertinax
En dos semanas lo arreglan. Fijo.
cocolisto #4 cocolisto
Cuando los elefantes se juntan, los insectos tiemblan... O algo así. En este caso no se porqué me da que la UE va de pagafantas.
#6 jaramero
Es que no necesitan hacer el paripé, son los que mandan y están haciendo que se note.

Mientras los líderes de la UE se hacían los valientes en los medios con sanciones y tal, Putin se descojonaba en su sillón contando los billetes porque en lugar de comprarle el gas directamente, lo hacían a través de India, que pagaba un precio más alto.

Y Trump no hace más que poner en evidencia a sus putillas europeas, esos políticos que reaccionan como una veleta al viento mediático.

El único partido que se opuso a los delirios americanos es Podemos y se les echó todo el mundo encima.
KLKManin #7 KLKManin
#6 Podemos...xD xD xD
