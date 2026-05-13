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Trump publica un mapa con Venezuela pintada con la bandera de EEUU y como 51º estado

Trump publica un mapa con Venezuela pintada con la bandera de EEUU y como 51º estado

Imagen difundida este martes en la cuenta de Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EE.UU., Donald Trump, de un mapa de Venezuela con la bandera de Estados Unidos y un texto que la identifica como el estado 51. Trump bromeó que está pensando "seriamente" convertir al país en el estado número 51 de EE.UU. En un singular mensaje sin más palabras que las incluidas en una captura de pantalla, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a incidir en la idea de anexionar Venezuela a Estados Unidos, esta vez manifestando su propuesta con

| etiquetas: trump , publica , mapa , venzuela , 51 estado
10 1 0 K 172 Trump
14 comentarios
10 1 0 K 172 Trump
Comentarios destacados:    
#2 Garminger2.0
La verdad es que como troll, Trump es único.
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josde #11 josde
#2 Cada día monta una, hoy sabremos la nueva que monta en su viaje a China.
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josde #10 josde
#7 Si acaso seria EE.UU el estado nuevo de Israel
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josde #14 josde
#13 Le da lo mismo que le quieran o no, ya tiene el grupito de Miami a su favor para invadirlos
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GeneWilder #3 GeneWilder
No lo harán. No son suficientemente blancos para ellos.
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#8 Cincocuatrotres
Tienen a Haití mas cerca.
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josde #12 josde
#8 Y Cuba también.
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#13 Cincocuatrotres
#12 en Cuba no quieren a papito, creo.
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#1 ldoes
Narcoestado deseoso de inundar otro país con fentanilo.
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JaneDoe1984 #6 JaneDoe1984
Donald J. Trump es un criminal que asesina y secuestra jefes de Estado en ejercicio, violando los fundamentos del Derecho Internacional Público.
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#4 CosaCosa
Es sin duda el estado 51 de forma extra oficial.
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josde #5 josde
#4 Y Argentina el 52 estado. :troll:
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#5 #4 no era Israel el 51?
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#9 CosaCosa
#7 israel es el estado 0. El dueño de USA
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menéame