Trump publica un mapa con Venezuela pintada con la bandera de EEUU y como 51º estado

Imagen difundida este martes en la cuenta de Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EE.UU., Donald Trump, de un mapa de Venezuela con la bandera de Estados Unidos y un texto que la identifica como el estado 51. Trump bromeó que está pensando "seriamente" convertir al país en el estado número 51 de EE.UU. En un singular mensaje sin más palabras que las incluidas en una captura de pantalla, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a incidir en la idea de anexionar Venezuela a Estados Unidos, esta vez manifestando su propuesta con