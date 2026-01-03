·
1
meneos
111
clics
Trump publica la primera imagen oficial de Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima
Donald Trump publica la primera imagen oficial de Nicolás Maduro detenido a bordo del USS Iwo Jima
etiquetas:
trump
maduro
1
0
4
K
-10
actualidad
8 comentarios
#1
Pertinax
*
Se han meneado varias y en cada una lleva un
outfit
diferente. Casi que voy a pasar, que está canta a raruna.
1
K
28
#2
TenienteDan
#0
dupli y portada
1
K
20
#3
Meneador_Compulsivo
#2
No es la misma
0
K
20
#4
TenienteDan
#3
Enzerio? Cuentanos más.
1
K
20
#5
Meneador_Compulsivo
#4
Lee el artículo.
0
K
20
#7
elsnons
*
#5
en efecto esta es la primera . La otra y sentado es posterior .
0
K
10
#6
TenienteDan
*
Encima es la tuya.
Esta que tal te viene?
www.meneame.net/story/primera-imagen-nicolas-maduro-tras-ser-capturado
O esta también
www.meneame.net/story/nicolas-maduro-cilia-flores-van-rumbo-nueva-york
1
K
20
#8
Meneador_Compulsivo
#6
No es la misma y el segundo enlace no tiene foto.
0
K
20
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
