Trump insta a convertir «ciudades peligrosas» de EE.UU. en campos de entrenamiento militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, arengaron este martes a generales y almirantes del Ejército en una inusual junta en la que instaron a recuperar los buques acorazados o antiguos cánones estéticos y a convertir las «ciudades peligrosas» de EE.UU. en campos de entrenamiento militar.
| etiquetas: ee.uu. , trump , ejército , invasión desde dentro , fascismo
«Invasión desde dentro»
“Estamos sufriendo una invasión desde dentro. Es lo mismo que una invasión extranjera, pero en muchos sentidos es más difícil porque no llevan uniforme”, dijo hoy Trump ante los en torno a 800 altos cargos militares venidos de todo el mundo a una base de la Infantería de Marina en Quantico, a las afueras de… » ver todo el comentario