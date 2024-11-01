Trump se pronuncia sobre su posible reunión con Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump, desmintió este martes que la reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, haya sido cancelada y prometió ofrecer detalles dentro de un par de días. "No dije que reunirse con Putin sería una pérdida de tiempo", afirmó Trump tras rumores sobre la supuesta cancelación de la próxima cumbre con el líder ruso en Budapest. Al mismo tiempo aseguró que no quiere "que la reunión sea una pérdida de tiempo". "No quiero perder el tiempo, así que ya veré qué pasa", precisó Trump. "No hemos tomado una decisión"