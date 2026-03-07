edición general
Trump prometió publicar archivos sobre extraterrestres y ovnis. ¿Por qué no lo ha hecho todavía y qué podrían contener?

Sin embargo, ni los registros ni los detalles sobre su publicación han salido a la luz, lo que pone de relieve lo complicadas que pueden ser tales revelaciones.

Cehona #1 Cehona
Hay videos de Trump con marcianitas menores de edad.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Hay un Epstein extraterrestre?
woody_alien #3 woody_alien
Es realmente curioso que desde que todo el mundo lleva cámaras y micrófonos de alta calidad encima hayan desaparecido los avistamientos de ovnis, fantasmas y monstruos lacustres. :troll:
Arzak_ #4 Arzak_ *
¡No mires abajo! 8-D
ErMijita #5 ErMijita
No han publicado nada aún porque están preparando los vídeos de ovnis con IA, como ya ha demostrado la casa blanca al publicar "noticias" con deepfakes...
