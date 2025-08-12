edición general
Trump pone a Madrid como ejemplo de la ciudad más segura del mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha situado a Madrid como la ciudad más segura del mundo y un modelo a seguir en materia de seguridad, en una rueda de prensa en la que anunció que el Gobierno federal tomará el control de la Policía de Washington DC para reducir las tasas de criminalidad.

janatxan #4 janatxan
Y a Israel como un pais modélico, no te jode. Flaco favor le hace a Madrid, o a cualquiera, que este sujeto te elogie por algo.
nemesisreptante #19 nemesisreptante *
#15 ¿Qué competencia tiene ahora Ayuso en la seguridad de Madrid?
Conservadores: España está fatal la delincuencia está desbocada
Conservadores también: Madrid como ejemplo de la ciudad más segura del mundo

:roll:

#4 pues a mi me parece un puntazo y un soplo fresco de aire del mundo real en una caverna como meneame donde llevan vendiendome durante meses que estamos fatal con el tema de la delincuencia (inmigrante por supuesto).
tusitala #23 tusitala
#4 Me da un poco de miedo que Trump sepa que Madrid existe.
elamperio #38 elamperio
#23 Se refiere a Madrid, Alabama.
tusitala #39 tusitala
#38 En serio? xD
Muy trolls los de El Mundo
IkkiFenix #7 IkkiFenix *
La tabla está encabezada por Washington con una tasa de más de 25 asesinatos por 100.000 habitantes, seguida por Bogotá, Ciudad de México, Islamabad y Lima.

A continuación, aparecen en el gráfico Ottawa, París, La Habana, Nueva Delhi, Londres y, finalmente Madrid, que figura en el último puesto y se sitúa como la ciudad con la menor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes.


Pues si que están mal las cosas por la capital de USA para que haya más asesinatos que en ciudades de Sudamérica. Pensaba que era peor Detroit.
alcama #10 alcama
#7 Parecen capitales
perrico #14 perrico
#7 El truco está en hablar de capitales. Supongo que habrá otras capitales de estado dentro de EEUU más inseguras que Washington.
Lo único que demuestra lo que dice es que EEUU es un país violento e inseguro.
calde #42 calde
#31 #27 #15 #14 #7 Está claro que no va a hablar de un pueblo de Castilla, compara capitales.

Y también es cierto que tiene una lista que no parece claro que necesariamente salgan la peor y la mejor ciudad, aunque estando comparada ahí con causales muy famosas, inciso europeas, es un piropo tanto para Madrid como para el país al completo.
Mikhail #12 Mikhail
¿Cómo se va a referir a Madrid, España; en un país comunista-bolivariano, como si pudiera tener algo bueno? Sin duda se refiere a Madrid, Iowa. :troll:

es.wikipedia.org/wiki/Madrid_(Iowa)
#22 tierramar *
Ayuso está en Miami en plena campaña politica, para atraer inmigración latina a Madrid, que es la que le hace ganar las elecciones: En Madrid los lugares donde viven más latinos coinciden con aquellos en los que Ayuso sacó más votos. Trump debe saberlo y colabora,
Nómada_sedentario #16 Nómada_sedentario
#13 cuéntame otra peli, que esa ya me la se.
¿Es segura Madrid?
Es una pregunta cerrada
alcama #17 alcama
#16 ¿vives en Madrid?
Nómada_sedentario #21 Nómada_sedentario
#17 oh yeah. Criado en el extrarradio y residente dentro de la M30.
Pero no me has respondido...
abnog #33 abnog
#21 Ni lo hará.
omegapoint #2 omegapoint
¿le damos un paseo por pan bendito o puente de vallecas?

Por la cañada o valdemingomez se va a sentir como en casa.
#11 omega7767
pista: ¿cuantas armas hay en Washington comparado con Madrid?
elamperio #40 elamperio
#11 No soy yo muy partidario de las armas pero, ¿cuántas armas hay en Berna o Helsinki comparado con Madrid?
alcama #5 alcama
Madrid no es la más segura del mundo, pero comparado con Barcelona es un reino de paz y armonía
Nómada_sedentario #8 Nómada_sedentario *
#3 #5 entonces la inmigracion no ha provocado mayor inseguridad.
Porque con los fachas nunca se sabe. Depende de lo que diga el ídolo o la ídola de turno, hay mucha libertad o hay poca, hay delincuencia o no hay, la iglesia es mala o es buena, las subvenciones son buenas o son malas, los rentistas son buenos o son malos.
Joer, menudo cacao tienen (normal, con 2 neuronas y media bastante tienen con no cagarse encima)
#9 manolo_tenaza
#8 ¡facha¡ ¡fascista¡ ¡ultraderecha¡ xD xD xD
Nómada_sedentario #18 Nómada_sedentario
#9 si, hablo de fachas e incoherentes.
Otra cosa que define a muchos fachas (si, al facha!, al fascista!, al ultraderechista!!) es que les gusta serlo, pero curiosamente cuando se les reconoce, se sienten ofendidos. Una muestra más de su incongruencia.
#20 manolo_tenaza
#18 En España el número de fachas es prácticamente inexistente desde el final del franquismo
#34 muerola
#20 muy buen chiste
#36 manolo_tenaza
#34 Los partidos de inspiración falangista o neonazi tienen una presencia muy reducida. Por ejemplo, la Falange habría recibido apenas unos 12 266 votos en las últimas elecciones generales; otras como Democracia Nacional o España 2000 tuvieron cifras similares — todas ellas suman decenas de miles, no millones

www.eldiario.es/canariasahora/nacional/ultraderecha-espana-apenas-suma
alcama #13 alcama
#8 Cualquiera con mas de 1 neurona, sabe diferenciar entre :

-ha aumentado la inseguridad, de
-es la ciudad mas segura del mundo , de
- no hay crimenes como en Torrijos del Condado

Madrid es una ciudad segura en la que ha aumentado la inseguridad respecto a los años 90
elamperio #35 elamperio
#13 ¿Con respecto a los 90’? Es un poco complicado demostrar tal afirmación. En 1994 hubo 90 muertes violentas en la ciudad, en 1995 68 muertes violentas. En 2024 hubo 23.
Los datos de criminalidad por cada 100 mil habitantes no los he encontrado para 1995
SegarroAmego #29 SegarroAmego
#5 juegan en otra liga, pero como 3 o 4 divisiones de diferencia
jonolulu #6 jonolulu
Entonces hacemos caso a Trump o a la ultraderecha patria?
#25 kaos_subversivo
#6 a @manolo_tenaza, que es un referentes de menéame xD
#26 manolo_tenaza
#25 estoy sin karma, mamón
#28 kaos_subversivo
#26 no llores, que al menos no te han puesto strike todavia :troll:
#15 Suleiman
Ayuso se está tocando el potorro ahora mismo de placer después que su mentor le haya puesto como referencia.
rutas #31 rutas
Bulo. No ha puesto a Madrid como ciudad más segura del mundo. Ha puesto a Madrid al final de una lista de 11 ciudades. En el mundo hay muchas más ciudades, y muchas de ellas más seguras que Madrid.
efectogamonal #1 efectogamonal
Traducción:

'Trump pone como ejemplo Madriz, como la ciudad más fascista del mundo."

Fin de la cita {0x1f525}
#24 kaos_subversivo
#1 Madrid, Nueva York (EE. UU.) – municipio en el condado de St. Lawrence, con población rural y origen histórico ligado a colonos europeos.

:troll:
SegarroAmego #27 SegarroAmego
A ver tiene sus cosillas tiroteos diarios, bandas latinas y demás. Pero comparado con USA es un convento. Pero hasta Warcelona es un convento.
#32 tierramar
Creo que, EEUU están haciendo todo lo que pueden para que en España gobierne la derecha; entre ellas, a través de discursos en webs que se hacen pasar como progresistas, haciendo desaparecer la lucha de clases, por temas woke, que desanima el voto de izquierda. Y empujando hacia España a la inmigración latina de derechas
#41 omega7767
pues como Trump se entere de la carniceria en las residencias
#37 TOTEMICO
¡Pero si Trump no sabría situar Madrid en un mapa!¡menudo marmolillo!
#3 manolo_tenaza
Pues tiene razón. No hay más que comparar Madrid con la mugre que dejó la okupa de Colau en Barcelona
#30 Tiranoc
#3 Ni Trump sabe dónde está Madrid ni tú dónde está Barcelona.
