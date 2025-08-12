Trump pone a Madrid como ejemplo de la ciudad más segura del mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha situado a Madrid como la ciudad más segura del mundo y un modelo a seguir en materia de seguridad, en una rueda de prensa en la que anunció que el Gobierno federal tomará el control de la Policía de Washington DC para reducir las tasas de criminalidad.
Conservadores: España está fatal la delincuencia está desbocada
Conservadores también: Madrid como ejemplo de la ciudad más segura del mundo
#4 pues a mi me parece un puntazo y un soplo fresco de aire del mundo real en una caverna como meneame donde llevan vendiendome durante meses que estamos fatal con el tema de la delincuencia (inmigrante por supuesto).
Muy trolls los de El Mundo
A continuación, aparecen en el gráfico Ottawa, París, La Habana, Nueva Delhi, Londres y, finalmente Madrid, que figura en el último puesto y se sitúa como la ciudad con la menor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Pues si que están mal las cosas por la capital de USA para que haya más asesinatos que en ciudades de Sudamérica. Pensaba que era peor Detroit.
Lo único que demuestra lo que dice es que EEUU es un país violento e inseguro.
Y también es cierto que tiene una lista que no parece claro que necesariamente salgan la peor y la mejor ciudad, aunque estando comparada ahí con causales muy famosas, inciso europeas, es un piropo tanto para Madrid como para el país al completo.
es.wikipedia.org/wiki/Madrid_(Iowa)
¿Es segura Madrid?
Es una pregunta cerrada
Pero no me has respondido...
Por la cañada o valdemingomez se va a sentir como en casa.
Porque con los fachas nunca se sabe. Depende de lo que diga el ídolo o la ídola de turno, hay mucha libertad o hay poca, hay delincuencia o no hay, la iglesia es mala o es buena, las subvenciones son buenas o son malas, los rentistas son buenos o son malos.
Joer, menudo cacao tienen (normal, con 2 neuronas y media bastante tienen con no cagarse encima)
Otra cosa que define a muchos fachas (si, al facha!, al fascista!, al ultraderechista!!) es que les gusta serlo, pero curiosamente cuando se les reconoce, se sienten ofendidos. Una muestra más de su incongruencia.
www.eldiario.es/canariasahora/nacional/ultraderecha-espana-apenas-suma
-ha aumentado la inseguridad, de
-es la ciudad mas segura del mundo , de
- no hay crimenes como en Torrijos del Condado
Madrid es una ciudad segura en la que ha aumentado la inseguridad respecto a los años 90
Los datos de criminalidad por cada 100 mil habitantes no los he encontrado para 1995
'Trump pone como ejemplo Madriz, como la ciudad más fascista del mundo."
Fin de la cita