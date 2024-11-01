edición general
Trump pide a una Europa "woke" e "irreconocible" que "sea fuerte" y "resuelva" la cuestión migratoria

Trump abogar por una Europa que resuelva los dos grandes problemas que la atenazan, según el mandatario: energía y migración. Europa se ha vuelto 'woke', Europa "se ha vuelto blanda" a excepción de una serie de países como "Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia", caracterizados por el conservadurismo de sus autoridades. "Los medioambientalistas han tomado el control. Te encuentras con molinos eólicos que destruyen sus campos, sus hermosos prados y sus océanos. Están pagando ahora mismo una fortuna".

ur_quan_master #1 ur_quan_master
La cuestión migratoria: yankees go home.

Y llevamos vuestras bases y vuestras bombas nucleares fuera de Europa
manbobi #5 manbobi *
Hijos de puta, él y Biden y los anteriores, no se salva ni uno ni una, que provocan guerras, matan a miles y otros miles tienen que huir de sus vidas para quienes les pagan la campaña hagan caja. Bastardos. Son un puto cáncer.
#2 Joroñas
Será que el medio millón que vamos a regularizar aquí la parece poco...

:troll:
Bixio7 #4 Bixio7
#2 + los que se vengan por "derecho de reunificación". Esta regularización es un MALDITO DISPARATE. En las anteriores se exigía contrato de trabajo, y limpio de delitos, ahora incluso los que estén en prisión provisional, a la espera de juicio, por EXTREMADAMENTE PELIGROSOS, podrán soliciar iniciar el proceso de regularización. LOCURA
#6 Joroñas *
#4 si están a la espera de juicio quiere decir que no han sido juzgados y que os tanto no son culpables aún? Siendo así entiendo que puedan solicitarlo o se estarían violando muchos derechos básicos
..

Otra cosa es que se lo den.
Bixio7 #3 Bixio7 *
pues algo de razón tiene. ¿Acaso creeis que una inmigración islámica masiva es asimilable?. ¿no os valen los ejemplos de Suecia, Francia, UK, parte de Alemania ... ? hagamos lo mismo, y esperemos resultados diferentes :palm: :palm: :shit: :shit: ...... curiosamente, lo que posiblemente nos ha salvado es otra inmigración, la hispanoamericana, pero no tengo claro que vaya a ser siempre así.
#7 pirat
Como en la app, este mierda tiene un ano en lugar de boca.
