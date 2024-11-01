Trump pide a una Europa "woke" e "irreconocible" que "sea fuerte" y "resuelva" la cuestión migratoria

Trump abogar por una Europa que resuelva los dos grandes problemas que la atenazan, según el mandatario: energía y migración. Europa se ha vuelto 'woke', Europa "se ha vuelto blanda" a excepción de una serie de países como "Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia", caracterizados por el conservadurismo de sus autoridades. "Los medioambientalistas han tomado el control. Te encuentras con molinos eólicos que destruyen sus campos, sus hermosos prados y sus océanos. Están pagando ahora mismo una fortuna".