Trump «participó en actividades delictivas», afirma Jack Smith en su testimonio en el Capitolio [ENG]

En la sala de audiencias, Smith rechazó directamente las acusaciones de que actuara por motivos partidistas y afirmó que no cedería ante los intentos de intimidación de Trump. «Si hoy se me pidiera procesar a un expresidente basándome en los mismos hechos, lo haría independientemente de que ese presidente fuera demócrata o republicano», dijo. «Nadie —nadie— debe estar por encima de la ley en este país». La demócrata de Vermont Becca Balint señaló que Trump había utilizado el término «Jack Smith desequilibrado» 185 veces en Truth Social.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Todo el mundo lo sabe
pepel #2 pepel
#1 Y lo sigue haciendo.
#4 Nasser
Se mata al mensajero y punto, así Trump desborda de honradez
#3 Garminger2.0
Trump participa, organiza, promueve y lidera actvidades delictivas. Prácticamente todo lo que hace es delictivo.
