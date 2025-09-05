Trump: “Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura. Ojalá tengan un futuro largo y próspero juntos.” [EN]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que India y Rusia parecen haber sido "perdidas" para China tras la reunión de sus líderes con el presidente chino, Xi Jinping, esta semana, y expresó su molestia con Delhi y Moscú, mientras Pekín impulsa un nuevo orden mundial. "Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura. ¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!", escribió Trump en una publicación en redes sociales que acompañaba una foto de los tres líderes juntos en la cumbre en China.