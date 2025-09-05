edición general
Trump: “Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura. Ojalá tengan un futuro largo y próspero juntos.” [EN]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que India y Rusia parecen haber sido "perdidas" para China tras la reunión de sus líderes con el presidente chino, Xi Jinping, esta semana, y expresó su molestia con Delhi y Moscú, mientras Pekín impulsa un nuevo orden mundial. "Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura. ¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!", escribió Trump en una publicación en redes sociales que acompañaba una foto de los tres líderes juntos en la cumbre en China.

javibaz #1 javibaz
No puedes perder algo que nunca ha sido tuyo.
#3 bestiapeluda
Gracias a tí, puto imbécil. Es mérito tuyo. Kissinger se revuelve en su tumba
#14 candonga1 *
"Las uvas están verdes."
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos *
No, ha ganado un aliado que no trata al resto como vasallos subnormales.
Kasterot #4 Kasterot
Es un privilegiado. Que análisis más profundo.
Con la visión que tiene, con este haces una quiniela con 7 triples y aciertas menos de seis
Gry #5 Gry
Dice quien acaba de darle una patada en los huevos a India aumentandole los aranceles cuando estaban a punto de firmar un acuerdo comercial con ellos.

www.timesnownews.com/india/exclusive-india-us-finalise-interim-trade-p

www.cbsnews.com/news/us-trump-imposes-50-percent-tariff-on-indian-expo
alpoza #15 alpoza
Es lo que tenía que haber hecho Europa, un Euroasia fuerte y físicamente conectado... pero caimos nos metieron en la trampa de Ucrania.
eltxoa #8 eltxoa
Totalmente inesperado! :roll: :wall:
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#12 Nuestras élites europeas son los nietos de las fortunas amasadas en la segunda guerra mundial. Normal que ahora que toca cambio de ciclo quieran sacarse unas perrillas.
ur_quan_master #11 ur_quan_master
Esperemos que próximamente Europa encuentre el camino.
Arkhan #12 Arkhan
#11 Europa necesita primero tener voluntad de buscar algo antes de encontrar nada.

Se está gestando un nuevo orden mundial y en la UE nos estamos quedando con lo viejo que va a acabar desapareciendo.
Cosmos1917 #6 Cosmos1917 *
"Hemos perdido"....como si fuera un acontecimiento metereologico y no por culpa de las políticas de su gobierno y de los anteriores. La arrogancia de este violador (y peor empresario) es increible.
1 K 10
zentropia #7 zentropia
What a loser
Galero #10 Galero
Está pensando en bolas chinas
#16 Bravok1
Jajajajajajajajajaja lloriqueo en modo pasivo agresivo...se le ve muy escocido... No ha podido doblegarlos y ahora llora..... Que vergüenza ajena dan los Eeeuu...es increíble lo bajuno que han caído...cada vez más irrelevantes en el escenario mundial.
0 K 7
#9 Mataq
Hemos es mucha gente
