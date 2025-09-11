·
Trump otorgará a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad
Trump, visiblemente emocionado, aseguró que el activista era «un campeón de la libertad y una inspiración para millones de personas»
|
etiquetas
:
charlie kirk
,
trump
,
medalla a la libertad
,
eeuu
,
más alto honor
compartir
#5
Pedro_Chosco
A Charlie le habría parecido asquerosa semejante muestra de empatía.
9
K
138
#7
Verdaderofalso
#5
iba contra sus principios según sus propias palabras
1
K
32
#10
makinavaja
#5
..y más viniendo de unos hispanos de piel morena...
0
K
12
#11
ayatolah
*
¿Pero ya se sabe quién le ha matado y cual era la motivación para ello?
¿A Melissa Hortman, congresista demócrata asesinada en Minnesota ya le han concedido la misma medalla?
2
K
34
#8
elGude
Espero que la entrega sea un video hecho con IA donde se la da a un Charlie sonriente con su familia.
0
K
13
#12
SeñorPresunciones
*
Estos están a ver a quién le endosan el muerto.
Pronto matarán a alguien y lo harán pasar por el supuesto sospechoso.
0
K
12
#1
makinavaja
Y una referencia para algunas personas, especialmente mirando a través de la mira telescópica...
0
K
12
#4
mahuer
#1
Era un "blanco" perfecto.
1
K
21
#6
sotillo
#1
El que pueda disparar que dispare
0
K
11
#2
Pivorexico
*
Ahora es bien libre sí , y fue una inspiración hasta para su ejecutor-
0
K
12
#9
sotillo
#2
El señor lo llamó a su lado y como no hacía caso le pegó un tirón
0
K
11
#3
aPedirAlMetro
*
No se si Charlie esta para medallas...
0
K
9
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
