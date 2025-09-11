edición general
Trump otorgará a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad

Trump otorgará a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad

Trump, visiblemente emocionado, aseguró que el activista era «un campeón de la libertad y una inspiración para millones de personas»

#5 Pedro_Chosco
A Charlie le habría parecido asquerosa semejante muestra de empatía.
9
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#5 iba contra sus principios según sus propias palabras
1
makinavaja #10 makinavaja
#5 ..y más viniendo de unos hispanos de piel morena... :troll: :troll: :troll: :troll:
0
ayatolah #11 ayatolah
¿Pero ya se sabe quién le ha matado y cual era la motivación para ello?

¿A Melissa Hortman, congresista demócrata asesinada en Minnesota ya le han concedido la misma medalla?
2
elGude #8 elGude
Espero que la entrega sea un video hecho con IA donde se la da a un Charlie sonriente con su familia.
0
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
Estos están a ver a quién le endosan el muerto.
Pronto matarán a alguien y lo harán pasar por el supuesto sospechoso.
0
makinavaja #1 makinavaja
Y una referencia para algunas personas, especialmente mirando a través de la mira telescópica... :-D :-D
0
mahuer #4 mahuer
#1 Era un "blanco" perfecto.
1
sotillo #6 sotillo
#1 El que pueda disparar que dispare
0
#2 Pivorexico
Ahora es bien libre sí , y fue una inspiración hasta para su ejecutor-
0
sotillo #9 sotillo
#2 El señor lo llamó a su lado y como no hacía caso le pegó un tirón
0
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
No se si Charlie esta para medallas...
0

