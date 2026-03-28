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“Trump odia a Estados Unidos”, grito en la marcha masiva en todo el país contra el gobierno

“Trump odia a Estados Unidos”, grito en la marcha masiva en todo el país contra el gobierno

La convocatoria bajo el lema 'No kings' (sin reyes) reúne a millones de personas en más de 3.000 convocatorias en todo EE.UU., en una prueba de fuerza y reprobación contra la Casa Blanca y su “corrupción”. Las marchas denuncian el ataque a la democracia, la ilegitimidad de los agentes fronterizos (ICE es la Gestapo), el no a la guerra, los precios cada vez más caros o la necesidad de investigar la presunta implicación del presidente en el caso del pederasta Epstein

| etiquetas: estados , unidos , manifestaciones , todo , el pais , contra , trump
19 4 0 K 218 Trump
4 comentarios
19 4 0 K 218 Trump
#3 Icelandpeople
Dejo esto por aquí...  media
4 K 66
#2 laruladelnorte
Otra pancarta: “Fuera la manos de Cuba”, una cuestión también presente ante el acecho de la Casa Blanca. “Lo que estamos haciendo es inhumano, matar de hambre a todo un pueblo. Es algo bárbaro, sin energía, ni comida, ni medicinas”

Ese ha sido el modus operandi de su gobierno,ahogar a los pueblos que se oponen a sus intereses.
3 K 54
azathothruna #1 azathothruna
Y eso que el barril aun no llega a 150
1 K 38
Kantinero #4 Kantinero
Trump odia todo lo que no sea Trump es más sencillo
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menéame