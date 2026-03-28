“Trump odia a Estados Unidos”, grito en la marcha masiva en todo el país contra el gobierno

La convocatoria bajo el lema 'No kings' (sin reyes) reúne a millones de personas en más de 3.000 convocatorias en todo EE.UU., en una prueba de fuerza y reprobación contra la Casa Blanca y su “corrupción”. Las marchas denuncian el ataque a la democracia, la ilegitimidad de los agentes fronterizos (ICE es la Gestapo), el no a la guerra, los precios cada vez más caros o la necesidad de investigar la presunta implicación del presidente en el caso del pederasta Epstein