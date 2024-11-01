edición general
"Trump no tiene ninguna intención de invadir; es todo una operación psicológica": Elliott Abrams, exenviado de EE.UU. para Venezuela

Diplomático curtido bajo diferentes presidentes —ocupó cargos con Ronald Reagan, George Bush hijo y Trump—, Abrams asumió el encargo de contribuir a la campaña para la caída del gobierno chavista de Venezuela, que finalmente no se produjo. Ahora que Trump parece volver a la carga contra Maduro, con una nueva campaña de presión que esta vez incluye ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas de droga y un despliegue militar masivo cerca de Venezuela, Abrams conversó con BBC Mundo sobre las intenciones y la estrategia de Trump.

#3 concentrado
Como dice el saber popular: "fíate de la virgen y no corras".
Dene #2 Dene
veremos la de gente que muere (venezolanos, por supuesto) en esta operación "psicológica". aunque no invadan
Stash #1 Stash
Traducción por Deepl:
Atacan pasado mañana.
oceanon3d #4 oceanon3d *
Con Trumpo decir eso es una idiotez, hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana sin pestañear y consultar a nadie.

Si la CocaCola de la mañana le da ácidos ya puede ser un detonante para mandar a invadir Venezuela sin mas. Solo entiende los que con los muy fuertes hay que tener mas cuidado.

Según se acerquen la elecciones de medio mandato puede ser una fecha critica; una guerra es buena propaganda siempre para esos descerebrados.
