Diplomático curtido bajo diferentes presidentes —ocupó cargos con Ronald Reagan, George Bush hijo y Trump—, Abrams asumió el encargo de contribuir a la campaña para la caída del gobierno chavista de Venezuela, que finalmente no se produjo. Ahora que Trump parece volver a la carga contra Maduro, con una nueva campaña de presión que esta vez incluye ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas de droga y un despliegue militar masivo cerca de Venezuela, Abrams conversó con BBC Mundo sobre las intenciones y la estrategia de Trump.
Atacan pasado mañana.
Si la CocaCola de la mañana le da ácidos ya puede ser un detonante para mandar a invadir Venezuela sin mas. Solo entiende los que con los muy fuertes hay que tener mas cuidado.
Según se acerquen la elecciones de medio mandato puede ser una fecha critica; una guerra es buena propaganda siempre para esos descerebrados.