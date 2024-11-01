"Trump no tiene ninguna intención de invadir; es todo una operación psicológica": Elliott Abrams, exenviado de EE.UU. para Venezuela

Diplomático curtido bajo diferentes presidentes —ocupó cargos con Ronald Reagan, George Bush hijo y Trump—, Abrams asumió el encargo de contribuir a la campaña para la caída del gobierno chavista de Venezuela, que finalmente no se produjo. Ahora que Trump parece volver a la carga contra Maduro, con una nueva campaña de presión que esta vez incluye ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas de droga y un despliegue militar masivo cerca de Venezuela, Abrams conversó con BBC Mundo sobre las intenciones y la estrategia de Trump.