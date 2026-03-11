edición general
Trump no es capaz de controlar el shock del precio del petróleo. Declarar que la guerra ha terminado no será suficiente [ENG]

El presidente Donald Trump tiene un discurso para intentar camelar a los estadounidenses preocupados por los altos precios del petróleo y el gas: el aumento de los precios del combustible es un sacrificio temporal pero necesario, y volverá a caer rápidamente una vez que termine la guerra con Irán.

Dav3n
Claro que no, porque Irán sabe que parar ahora mediante un acuerdo implica que en unos meses volverán al ataque y habiendo hecho los deberes en cuanto a adaptación militar.

Llevo días comentando dos cosas fundamentales:

- Que ésto no va a acabar cuando EEUU quiera sino cuando Irán haya logrado sus objetivos.

- Que por más que alteren los mercados vamos a una situación crítica con el petroleo y otros recursos críticos que pasan por la zona, como el gas y los fertilizantes. En el caso del…   » ver todo el comentario
josde
Es que a Trump ya no le cree nadie.
HeilHynkel
Estas imágenes de Tel Aviv no parecen decir que esté ganando .. de hecho, parece que la cúpula de hierro anda bastante oxidada.

x.com/GPS_Extra/status/2031558740835533025?s=20

Aunque yo no sé que creerme porque entre la IA y la propaganda, no sé que es verdad. Estas al menos, no parecen muy exageradas.
CarlosSanchezDiaz
Qué no? Qué ilusos!
Apuesto que lo tiene controladísomo y su entorno se está lucrando en los mercados.
Como?
Ahora digo que hay acuerdo cercano, ahora ataco.
Ahora digo que acaba enseguida, ahora digo que 4 u 8 semanas más (Lo acaba de decir)
Fácil.
