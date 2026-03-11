Trump no es capaz de controlar el shock del precio del petróleo. Declarar que la guerra ha terminado no será suficiente [ENG]

El presidente Donald Trump tiene un discurso para intentar camelar a los estadounidenses preocupados por los altos precios del petróleo y el gas: el aumento de los precios del combustible es un sacrificio temporal pero necesario, y volverá a caer rápidamente una vez que termine la guerra con Irán.
| etiquetas: trump , guerra , crisis energética
Llevo días comentando dos cosas fundamentales:
- Que ésto no va a acabar cuando EEUU quiera sino cuando Irán haya logrado sus objetivos.
- Que por más que alteren los mercados vamos a una situación crítica con el petroleo y otros recursos críticos que pasan por la zona, como el gas y los fertilizantes. En el caso del… » ver todo el comentario
x.com/GPS_Extra/status/2031558740835533025?s=20
Aunque yo no sé que creerme porque entre la IA y la propaganda, no sé que es verdad. Estas al menos, no parecen muy exageradas.
Apuesto que lo tiene controladísomo y su entorno se está lucrando en los mercados.
Como?
Ahora digo que hay acuerdo cercano, ahora ataco.
Ahora digo que acaba enseguida, ahora digo que 4 u 8 semanas más (Lo acaba de decir)
Fácil.