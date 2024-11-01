Trump logra el beneplácito de Putin a su caótica política exterior y deja Ucrania en un segundo plano

La fijación inicial del presidente estadounidense, Donald Trump, por un pronto final de la guerra de Ucrania, uno de sus propósitos cacareados al inaugurar su mandato hace un año, ha caído en picado ante la incapacidad de los contendientes, Moscú y Kiev, para alcanzar un mínimo acuerdo que implique un alto el fuego y ante la falta de incentivos económicos a corto y medio plazo que animen la codicia del inquilino de la Casa Blanca.
Voto errónea. Zelenski suplica armas, esencialmente medios antiaéreos, para que toda Ucrania no sea la nueva Gaza, aunque grandísimas zonas son ya un paisaje lunar. En el última semana Ucrania ha recibido diez misiles, 200 bombas planeadoras (algunas de hasta 3T) y 280 drones cada día. Y el que pide la paz, y mientras no llega que le ayuden con armas antiaéreas a que no les machaquen, es el que quiere “alargar la guerra”. El que ha escrito esto es un completo gilipollas.
esta noticia habla de los objetivos e intenciones que buscan tanto trump como putin mientras que la relacionada seria la declaracion unilateral por parte de moscu.
Y habrá que preguntar a los que más cizaña meten en Ucrania, los pérfidos a ver que opinan. Y a ver que hacen con Zelenskii no sea que cualquier día aparezca colgado de los pies de una farola.