Trump llama al ministro noruego de Finanzas para interesarse por el premio Nobel de la Paz

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al ministro de Finanzas de Noruega el mes pasado para hablar de los aranceles comerciales, también le preguntó por el premio Nobel de la Paz, informó el jueves el diario económico noruego Dagens Naeringsliv. Con cientos de candidatos propuestos cada año, los galardonados son elegidos por el Comité Noruego del Nobel, cuyos cinco miembros son nombrados por el Parlamento noruego según la voluntad del industrial sueco del siglo XIX Alfred Nobel. El anuncio se produce en octubre en Oslo.