Trump llama «estúpida» a reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en DC  

La reportera cuestionó al mandatario por qué responsabiliza a las políticas migratorias de Biden del ataque del miércoles en Washington, en el que murió una agente y un compañero está en estado crítico, si la actual Administración revisó al presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal. «Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida»,

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Senil Trump no está muy educado últimamente xD
#3 Grahml
#2 Tiene que contrarrestar por cómo puso el culo aquí para parecer "majete"  media
