Trump lidia con el dilema de Venezuela mientras Maduro se atrinchera y crece la tormenta por un posible "crimen de guerra"

La aventura del presidente Donald Trump para cambiar el régimen en Venezuela corre el peligro de degenerar en un pantano estratégico, político y jurídico. Trump citó a los principales funcionarios y asesores de seguridad nacional en una reunión en la Oficina Oval el lunes por la noche buscando definir los próximos pasos en un enfrentamiento que ahora se le está escapando de control, tanto dentro de la empobrecida nación rica en petróleo como en Washington.