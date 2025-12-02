edición general
Trump lidia con el dilema de Venezuela mientras Maduro se atrinchera y crece la tormenta por un posible "crimen de guerra"

La aventura del presidente Donald Trump para cambiar el régimen en Venezuela corre el peligro de degenerar en un pantano estratégico, político y jurídico. Trump citó a los principales funcionarios y asesores de seguridad nacional en una reunión en la Oficina Oval el lunes por la noche buscando definir los próximos pasos en un enfrentamiento que ahora se le está escapando de control, tanto dentro de la empobrecida nación rica en petróleo como en Washington.

Comentarios destacados:    
JackNorte
Cuando cambiar un regimen , es invadir un pais soberano.
Normalizar invasiones.

Blackspartak
#2 Nunca ha sido ningún problema

JackNorte
#7 Nunca ha sido un problema despues de hacerlo y con el tiempo los datos y demas , ahora lo estan haciendo en publico. Mientras el resto del mundo calla. No creo que sea lo mismo.

makinavaja
#2 Luego se le aplican sanciones comerciales, se le inmovilizan los fondos en el extranjero, se le hace un bloqueo total como a Rusia, y ya está.... :-D :-D :-D :-D :-D

Supercinexin
La CNN haciendo una absurda y paternalista crítica a Trump. O sea, no es que esté mal invadir y matar para robar recursos naturales, no. Lo que pasa es que Trump no sabe hacerlo correctamente, con los tiempos adecuados.

Si es que te tienes que reír.

powernergia
Provocar una guerra civil quien sabe si con miles de muertos, que se puede extender por otros países y desestabilizar toda la zona.

Una guerra de recursos más, EEUU sabe mucho de eso.

kreator
#3 miles, tal vez muchísimos más

Yorga77
Gobierno de Trump donde los inútiles que han visto media docena de películas de guerra creen que saben más que un militar. :troll:

Uge1966
Pero a éste paso, el año que viene seguro que consigue el Nóbel de la Paz...

josete15
Ni más ni menos lo que hizo Putin, y lo que había hecho otras doscientas veces ya Estados Unidos, invadir un país y poner un gobierno títere. Sin contar con lo que hace Israel a diario.
Ahora, ¿que va a hacer la comunidad internacional cuando invada Venezuela? ¿Vamos a mandarles ayuda como a Ucrania? ¿Vamos a mirar a otro lado?
Y si, Maduro no debería estar ahí, pero no es Estados Unidos quien debe solucionar ese problema, y menos por tapar sus escándalos y que no se hable de la lista de pederastas durante un tiempo.


