Trump lidia con el dilema de Venezuela mientras Maduro se atrinchera y crece la tormenta por un posible "crimen de guerra"

La aventura del presidente Donald Trump para cambiar el régimen en Venezuela corre el peligro de degenerar en un pantano estratégico, político y jurídico. Trump citó a los principales funcionarios y asesores de seguridad nacional en una reunión en la Oficina Oval el lunes por la noche buscando definir los próximos pasos en un enfrentamiento que ahora se le está escapando de control, tanto dentro de la empobrecida nación rica en petróleo como en Washington.
| etiquetas: trump , venezuela , maduro , crimen , guerra
Normalizar invasiones.
Si es que te tienes que reír.
Una guerra de recursos más, EEUU sabe mucho de eso.
Ahora, ¿que va a hacer la comunidad internacional cuando invada Venezuela? ¿Vamos a mandarles ayuda como a Ucrania? ¿Vamos a mirar a otro lado?
Y si, Maduro no debería estar ahí, pero no es Estados Unidos quien debe solucionar ese problema, y menos por tapar sus escándalos y que no se hable de la lista de pederastas durante un tiempo.