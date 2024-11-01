edición general
5 meneos
10 clics

Trump lanza un llamamiento de última hora contra la propuesta de redistribución de distritos de Virginia en un mitin virtual [ENG]

El presidente Trump lanzó un llamamiento de última hora a los virginianos el lunes por la noche, instando a los votantes a rechazar una propuesta de redistribución de distritos que podría dar a los demócratas hasta cuatro oportunidades de ganar escaños en la Cámara de Representantes este noviembre. «Este referéndum es una descarada maniobra partidista para hacerse con el poder, algo que nadie ha visto nunca», afirmó Trump en una teleconferencia con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), un día

| etiquetas: virginia , redistribucion , distritos , trump , cabreado
4 1 0 K 60 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
themarquesito #4 themarquesito
#3 Correcto, en Texas lo hicieron directamente; en California, la iniciativa de Newsom se sometió a referéndum y salió aprobada por amplia mayoría:
en.wikipedia.org/wiki/2025_California_Proposition_50
1 K 39
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Al Zanahorio no le gusta que la gente apruebe en referendum medidas que le puedan perjudicar.

El pegar el pucherazo en Texas .. no pasa nada, pero mira que distribuir distritos ¡y encima aprobarlo en referendum!
0 K 19
themarquesito #2 themarquesito
#1 Esta guerra de rediseño de distritos la empezó Trump, y ahora parece que le está saliendo el tiro por la culata.
5 K 95
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Si no mal recuerdo, el pucherazo de Texas lo hace sin preguntar a nadie, los cambios en California y Virginia deben ser aprobados en referendum por la población.
0 K 19
#5 Bravok1
Vamos Dr. Donald Epstein trump envía a Ice armado hasta los dientes y que dispare a discrección a quien no te obedezca!!! :popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 7

menéame