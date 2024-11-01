Trump lanza un llamamiento de última hora contra la propuesta de redistribución de distritos de Virginia en un mitin virtual [ENG]

El presidente Trump lanzó un llamamiento de última hora a los virginianos el lunes por la noche, instando a los votantes a rechazar una propuesta de redistribución de distritos que podría dar a los demócratas hasta cuatro oportunidades de ganar escaños en la Cámara de Representantes este noviembre. «Este referéndum es una descarada maniobra partidista para hacerse con el poder, algo que nadie ha visto nunca», afirmó Trump en una teleconferencia con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), un día
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en.wikipedia.org/wiki/2025_California_Proposition_50
El pegar el pucherazo en Texas .. no pasa nada, pero mira que distribuir distritos ¡y encima aprobarlo en referendum!
Si no mal recuerdo, el pucherazo de Texas lo hace sin preguntar a nadie, los cambios en California y Virginia deben ser aprobados en referendum por la población.