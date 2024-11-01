Trump lanza un llamamiento de última hora contra la propuesta de redistribución de distritos de Virginia en un mitin virtual [ENG]

El presidente Trump lanzó un llamamiento de última hora a los virginianos el lunes por la noche, instando a los votantes a rechazar una propuesta de redistribución de distritos que podría dar a los demócratas hasta cuatro oportunidades de ganar escaños en la Cámara de Representantes este noviembre. «Este referéndum es una descarada maniobra partidista para hacerse con el poder, algo que nadie ha visto nunca», afirmó Trump en una teleconferencia con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), un día