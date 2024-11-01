Trump lanza una cruzada por el "derecho al rezo" en las escuelas públicas: "Hay que recuperar la religión"

El presidente de EEUU reivindica la presencia de la religión en la vida pública estadounidense en un discurso en el Museo de la Biblia y habla de "anticristianismo" y "antisemitismo" mientras omite el genocidio israelí en Gaza sobre población mayoritariamente musulmana
Se usa en plan nacionalista/fascista para aborregar y poder detectar a los disidentes
es.wikipedia.org/wiki/Primera_Enmienda_a_la_Constitución_de_los_Estad
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.[1]
Parece que han estado haciendo un brainstorming de ideas que se supone que deben cumplir los conservadores, pero si estilo Santiago Segura