Trump lanza una cruzada por el "derecho al rezo" en las escuelas públicas: "Hay que recuperar la religión"

Trump lanza una cruzada por el "derecho al rezo" en las escuelas públicas: "Hay que recuperar la religión"

El presidente de EEUU reivindica la presencia de la religión en la vida pública estadounidense en un discurso en el Museo de la Biblia y habla de "anticristianismo" y "antisemitismo" mientras omite el genocidio israelí en Gaza sobre población mayoritariamente musulmana

#2 Alcalino
La religión no se usa para la mejora personal o para tener una base moral.

Se usa en plan nacionalista/fascista para aborregar y poder detectar a los disidentes
Arzak_ #1 Arzak_
Adoctrinamiento pero del bueno 8-D
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#1 “recuperar la religión “ o mejor dicho “su religión” porque no creo que acepten el islam o el satanismo en las escuelas aunque la Primera Enmienda así lo diga
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Igual soy cansino pero ...

es.wikipedia.org/wiki/Primera_Enmienda_a_la_Constitución_de_los_Estad

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.[1]
javierchiclana #8 javierchiclana
Gilead is coming :wall:
#4 mcfgdbbn3 *
Sí, pero no cualquier religión, sino aquellas que desempeñen un papel de distracción para poderte sacar mejor el dinero sin que te quejes mucho por ello. :-P Por ejemplo, una que te distraiga mucho con los homosexuales o te hagan pensar que las enfermedades solo se curan diciendo "aleluya" muy fuerte cuando otra persona se cura.
rob #3 rob
Guns and bibles.
devilinside #5 devilinside
#3 Hay una canción para cada ocasión: www.youtube.com/watch?v=7SO9StmQ-No
#9 MADMax2
Yo creo que debe cambiar de guionistas y que dejen de fumar eso que fumen.

Parece que han estado haciendo un brainstorming de ideas que se supone que deben cumplir los conservadores, pero si estilo Santiago Segura
