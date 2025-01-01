edición general
Trump inicia la purga ideológica en los museos: "Empezaré el mismo proceso que en las universidades"

El presidente estadounidense disfraza de guerra cultural sus acciones autoritarias y justifica el revisionismo histórico con su cruzada contra lo “woke”.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Desde ahora, Nacimiento de Una Nación pasará a ser considerado "cine constumbrista sureño" :roll:
Amperobonus #1 Amperobonus
La famosa purga Woke
