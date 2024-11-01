Trump indulta a los pavos Gobble y Waddle antes del Día de Acción de Gracias [ENG]  

El presidente Donald Trump ha indultado a dos pavos antes del feriado de Acción de Gracias del jueves. Cada año, el presidente de Estados Unidos indulta a pavos en los días previos al Día de Acción de Gracias, cuando normalmente se sirve pavo asado en la cena. La tradición se remonta al presidente Abraham Lincoln en 1863. Trump comenzó sus comentarios diciendo que todos los indultos de pavos bajo el expresidente Joe Biden eran inválidos debido a su uso del autopen.