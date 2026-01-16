edición general
Trump indulta a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, convicta por corrupción

Trump indulta a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, convicta por corrupción

El presidente Donald Trump ha indultado a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, convicta por corrupción por la Administración del demócrata Joe Biden en 2022. Vázquez, que respaldó al republicano en las elecciones presidenciales de 2020, se declaró culpable en agosto pasado y su sentencia estaba fijada para finales de este mes. Los fiscales habían solicitado una pena de un año de prisión. Vázquez, que fue gobernadora de Puerto Rico entre 2019 y 2021, fue arrestada en 2022 por presuntamente participar en un esquema de soborno y fraude

| etiquetas: trump , indulto , puerto rico , corrupción
5 comentarios
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv *
Curioso el tipo de gente que indulta este pajarraco.
2 K 29
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#2 Por eso se lleva mejor con Delcy que con Corina, la primera es corrupta y autoritaria y la segunda golpista.
0 K 11
#4 DenisseJoel
Si ha pagado, tiene derecho a ello. Meritocracia.
0 K 11
Spirito #3 Spirito
Ok.

,¿Y la vivienda en España qué pasa?
0 K 9

