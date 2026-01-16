Trump indulta a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, convicta por corrupción

El presidente Donald Trump ha indultado a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, convicta por corrupción por la Administración del demócrata Joe Biden en 2022. Vázquez, que respaldó al republicano en las elecciones presidenciales de 2020, se declaró culpable en agosto pasado y su sentencia estaba fijada para finales de este mes. Los fiscales habían solicitado una pena de un año de prisión. Vázquez, que fue gobernadora de Puerto Rico entre 2019 y 2021, fue arrestada en 2022 por presuntamente participar en un esquema de soborno y fraude