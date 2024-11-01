edición general
Trump impondrá aranceles del 50% contra IKEA por seguridad nacional, a partir del 1 de octubre

Los aranceles expansivos del presidente Donald Trump se cobran una nueva víctima: las reformas de viviendas (IKEA). Trump impondrá un arancel del 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados", así como un arancel del 30% a los muebles tapizados a partir del 1 de octubre. "La razón de esto es la afluencia masiva de estos productos a Estados Unidos desde otros países", escribió. "Es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación".

alesay #2 alesay
Es que montar una estantería BILLY es deporte de riesgo con el nivel medio de inteligencia de un estadounidense.
juliusK #5 juliusK
#2 "poco me parece" si es por seguridad
ummon #11 ummon
#2 Estará cabreado pues en las instrucciones no pone explícitamente:
• No comerse los tornillos.
• No usar el destornillador para hurgarse la nariz.
• No introducir partes del mueble en ningún orificio corporal.
• No usar armas de fuego para apretar los tornillos.
gordolaya #12 gordolaya
#2 Ha sido leer tu comentario e imaginarme a un americano medio disparando al mueble a medio montar..., lo arreglan todo con balas xD xD xD
Ferran #1 Ferran
Todo para disminuir los titulares sobre su amistad con Epstein y las niñas menores de edad…
manuelpepito #6 manuelpepito
#1 El estado necesita dinero, si bajas impuestos por un lado (principalmente a los ricos) debes recaudar lo por otro. Está exprimiendo a los pobres, que son quienes compran en Ikea por ejemplo, y bajando impuestos a los más ricos, con la genialidad que lo venden como una medida patriótica.
eliliado #3 eliliado *
Traducción:
Los aranceles expansivos del presidente Donald Trump están cobrándose una nueva víctima: las renovaciones de viviendas.

Trump anunció en una publicación del jueves en Truth Social que impondría un arancel del 50 por ciento a “todo el mobiliario de cocina, tocadores de baño y productos asociados”, así como un arancel del 30 por ciento a los muebles tapizados a partir del 1 de octubre.

“La razón de esto es la 'inundación' a gran escala de estos productos en Estados Unidos desde…   » ver todo el comentario
Gry #10 Gry
¿Se ha reunido Trump recientemente con algún fabricante estadounidense de muebles de cocina, baño y sofás? :roll:
#13 Sigo_intentandolo
#10 no hace falta que se reúnan... con comprar un par de millones de dólares en su crypto y mandarle el resguardo de compra al hijo ya se lo gestionan...

Joer, es que hasta ahora los politicos trataban de tapar su corrupción... pero estos presumen de ella...
#4 amusgada
fundamental comparao con el 100% de aranceles a los medicamentos, sí
eliliado #9 eliliado
#4 Si, tienes razón, por supuesto lo de los medicamentos si se lleva a cabo puede ser un problema de salud grabe en USA. Pero el tema del mobiliario de cocina y tapizados, aunque superfluo y que da para chiste, no es despreciable, muchas las residencias estudiantiles universitarias se nutren de este tipo de producto económico, fácilmente sustituible.
pip #7 pip *
Trump cada dia que se levanta se mira los cojones con un espejo de mano y comprueba si hay nuevos aranceles o no.
eliliado #8 eliliado *
Si,
