Trump impondrá aranceles del 50% contra IKEA por seguridad nacional, a partir del 1 de octubre

Los aranceles expansivos del presidente Donald Trump se cobran una nueva víctima: las reformas de viviendas (IKEA). Trump impondrá un arancel del 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados", así como un arancel del 30% a los muebles tapizados a partir del 1 de octubre. "La razón de esto es la afluencia masiva de estos productos a Estados Unidos desde otros países", escribió. "Es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación".