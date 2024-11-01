Trump impondrá aranceles del 50% contra IKEA por seguridad nacional, a partir del 1 de octubre

Los aranceles expansivos del presidente Donald Trump se cobran una nueva víctima: las reformas de viviendas (IKEA). Trump impondrá un arancel del 50% a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados", así como un arancel del 30% a los muebles tapizados a partir del 1 de octubre. "La razón de esto es la afluencia masiva de estos productos a Estados Unidos desde otros países", escribió. "Es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación".
• No comerse los tornillos.
• No usar el destornillador para hurgarse la nariz.
• No introducir partes del mueble en ningún orificio corporal.
• No usar armas de fuego para apretar los tornillos.
“La razón de esto es la 'inundación' a gran escala de estos productos en Estados Unidos desde… » ver todo el comentario
Joer, es que hasta ahora los politicos trataban de tapar su corrupción... pero estos presumen de ella...