Los Trump hacen caja con la IA desde la Casa Blanca

Quien a estas alturas no esté convencido de que a Donald Trump sólo le importa EEUU en tanto en cuanto le llene aún más sus bolsillos es que está ciego. La última prueba es la macro operación realizada por Nvidia a finales de 2025, que compró los activos de la startup de chips de Inteligencia Artificial (IA) Groq (no confundir con Grok, la IA de Elon Musk) por cerca de 20.000 millones de dólares. Se trata de su mayor adquisición y adivinen quién es accionista de Groq: el hijo de Trump.