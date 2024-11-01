edición general
Trump le hace un guiño al controvertido ‘Project 2025’

En una publicación en redes sociales, el mandatario reveló que se reuniría con Russ Vought —director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y uno de los arquitectos del plan conservador— para decidir qué agencias federales deberían ser recortadas. “Hoy tengo una reunión con Russ Vought, conocido por el PROJECT 2025, para determinar cuáles de las numerosas agencias demócratas —la mayoría de las cuales son una ESTAFA política— recomienda recortar, y si dichos recortes serán temporales o permanentes.”

Verdaderofalso #1
@themarquesito la agenda que no existía y que no tenía ninguna relación con miembros de la Administración Trump xD
themarquesito #2
#1 Ese proyecto del que decía no saber nada, pero del que sacó a una parte importante de la administración.
Verdaderofalso #4
#2 #3 en resumen: el Project2025 es un plan nacionalista cristiano de extrema derecha para el Gobierno de Estados Unidos.
tul #5
#4 y lo pagaremos sus colonias
Raziel_2 #6
#4 El plan 2025 es una orgía de sexo anal promovida por el partido republicano donde van a utilizar a toda la población de USA para su goze y disfrute.

A algunos les gustará, a otros no tanto, pero van a "disfrutarlo" todos.
Cantro #7
#6 Eso es el herogasm
d5tas #8
#6 Al principio duele pero una vez que lo repiten no hay problema ninguno.
youtu.be/ZKiaxB205Ao?si=bl7E7AxfWGu6GcoL
azathothruna #3
El neoliberalismo busca la vuelta del feudalismo
