Trump le hace un guiño al controvertido ‘Project 2025’

En una publicación en redes sociales, el mandatario reveló que se reuniría con Russ Vought —director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y uno de los arquitectos del plan conservador— para decidir qué agencias federales deberían ser recortadas. “Hoy tengo una reunión con Russ Vought, conocido por el PROJECT 2025, para determinar cuáles de las numerosas agencias demócratas —la mayoría de las cuales son una ESTAFA política— recomienda recortar, y si dichos recortes serán temporales o permanentes.”
| etiquetas: vought , trump , proyecto 2025 , proyect2025 , eeuu , extrema derecha
A algunos les gustará, a otros no tanto, pero van a "disfrutarlo" todos.
