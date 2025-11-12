Trump firma una prohibición del THC, oculta en un proyecto de ley de gasto, que amenaza el mercado del cáñamo [Ing]

Donald Trump firmó la prohibición del THC el miércoles por la noche, que incluye la prohibición de muchos productos con THC. La adición de última hora al acuerdo de financiación del gobierno para poner fin al cierre refuerza la definición de cáñamo de la Ley Agrícola de 2018. La Mesa Redonda del Cáñamo de EE. UU. afirma que esta medida podría acabar con el 95 % del mercado actual, poniendo en peligro 300 000 puestos de trabajo y 1500 millones de dólares en ingresos fiscales estatales.