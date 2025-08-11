edición general
Trump extiende 90 días la tregua arancelaria con China

Trump extiende 90 días la tregua arancelaria con China

El presidente estadounidense ha firmado una orden ejecutiva horas antes de expirar la pausa arancelaria.

8 comentarios
oLiMoN63 #3 oLiMoN63
TACO... :roll:
#1 Leovigildo
Parguela con los fuertes; valiente con los débiles.
#4 Galton *
#1 Como corresponde al matón/acosador que es.
#6 Cuchifrito
#1 También te digo que otros sin ser débiles ( UE ) se dejan acobardar (o sobornar)
#7 Marisadoro *
La seguridad nacional tiene precio:
"Trump, quien introdujo la posibilidad de que el gobierno estadounidense se quede con entre el 30 y el 50% de los ingresos por ventas de ese chip, más avanzado que el H20 que ahora la multinacional [Nvidia] podrá vender en China."
#5 yarkyark
Con la afición que tiene los Norteamericanos a matar a sus presidentes este ya les está durando demasiado.

Para mi que le está protegiendo el FSB ruso porque es agente suyo y está haciendo un buen trabajo.
#8 Raskin
#5 llevo pensando lo mismo desde su reelección, pero el tema parece demorarse...
OriolMu #2 OriolMu
Está cagado
