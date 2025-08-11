·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9752
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
6313
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
4580
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3867
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
3664
clics
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
más votadas
466
La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"
490
De 1994 a 2024 el salario real en España ha subido apenas un 2,7% sin embargo la cesta de la compra lo ha hecho un 63% y el ocio un 52%
390
El fondo estatal de pensiones de Noruega retira sus inversiones en Israel [EN]
626
Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España
645
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
22
clics
Trump extiende 90 días la tregua arancelaria con China
El presidente estadounidense ha firmado una orden ejecutiva horas antes de expirar la pausa arancelaria.
|
etiquetas
:
extensión
,
tregua
,
aranceles
,
90
,
días
,
trump
,
china
10
2
0
K
122
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
122
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
oLiMoN63
TACO...
3
K
56
#1
Leovigildo
Parguela con los fuertes; valiente con los débiles.
2
K
20
#4
Galton
*
#1
Como corresponde al matón/acosador que es.
0
K
9
#6
Cuchifrito
#1
También te digo que otros sin ser débiles ( UE ) se dejan acobardar (o sobornar)
1
K
18
#7
Marisadoro
*
La seguridad nacional tiene precio:
"Trump, quien introdujo la posibilidad de que el gobierno estadounidense se quede con entre el 30 y el 50% de los ingresos por ventas de ese chip, más avanzado que el H20 que ahora la multinacional [Nvidia] podrá vender en China."
0
K
12
#5
yarkyark
Con la afición que tiene los Norteamericanos a matar a sus presidentes este ya les está durando demasiado.
Para mi que le está protegiendo el FSB ruso porque es agente suyo y está haciendo un buen trabajo.
0
K
11
#8
Raskin
#5
llevo pensando lo mismo desde su reelección, pero el tema parece demorarse...
0
K
7
#2
OriolMu
Está cagado
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"Trump, quien introdujo la posibilidad de que el gobierno estadounidense se quede con entre el 30 y el 50% de los ingresos por ventas de ese chip, más avanzado que el H20 que ahora la multinacional [Nvidia] podrá vender en China."
Para mi que le está protegiendo el FSB ruso porque es agente suyo y está haciendo un buen trabajo.