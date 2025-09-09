edición general
Trump y los europeos tras el verano de la «humillación»: 10 puntos sobre la nueva Eurobazuca [Encuesta en la 5 países de la UE]

Tras 8 meses de Trump y el acuerdo comercial de Turnberry en verano, nuestra encuesta Eurobazuca con Cluster 17 revela una tendencia: las opiniones europeas formulan una demanda que no halla oferta. 52% sintió «humillación» al conocer el acuerdo (Francia: 65%, España: 56%); 77% considera que beneficia sobre todo a la economía de EE.UU., 42% que empresas europeas serán las más afectadas; 75% que Ursula von der Leyen defendió mal los intereses europeos, y el 60% desea que dimita (Alemania: 54%); 70% está dispuesta a boicotear productos de EE,UU.

#2 Hombre_de_Estado *
Especialmente relevante es el pié de nota 1, donde aclara como se hizo la encuesta:
(1) Este estudio se realizó por internet mediante el método CAWI entre 5 302 personas de 5 países de la UE: Francia (1 198), Italia (1 031), España (1 050), Alemania (1 013) y Polonia (1 010). Las muestras son representativas de las poblaciones encuestadas y se han realizado según el método de cuotas, teniendo en cuenta criterios de edad, sexo, categorías

#1 tobruk1234
Y se desata la sorpresa en las gaunas. Vamos que EU nos bajamos los pantalones ante USA, para eso no hacía falta una encuesta. Bueno ahora lo tenemos con datos que solo a los políticos les gusto esa comida de guisado de rabo americano.
#3 ombresaco
#1 no es que haya bajada de pantalones, sino lo que la gente percibe. Y sí, hace falta una encuesta o si no, se queda en percepciones individuales o de grupo cercano.

[...] y el 60% desea que (Ursula) dimita (Alemania: 54%). Supongo que ese 6% de diferencia es por el dilema ColaDeLeón/CabezaDeRatón
