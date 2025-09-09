Trump y los europeos tras el verano de la «humillación»: 10 puntos sobre la nueva Eurobazuca [Encuesta en la 5 países de la UE]  

Tras 8 meses de Trump y el acuerdo comercial de Turnberry en verano, nuestra encuesta Eurobazuca con Cluster 17 revela una tendencia: las opiniones europeas formulan una demanda que no halla oferta. 52% sintió «humillación» al conocer el acuerdo (Francia: 65%, España: 56%); 77% considera que beneficia sobre todo a la economía de EE.UU., 42% que empresas europeas serán las más afectadas; 75% que Ursula von der Leyen defendió mal los intereses europeos, y el 60% desea que dimita (Alemania: 54%); 70% está dispuesta a boicotear productos de EE,UU.