Trump establece un límite de 7500 para el número de refugiados que pueden entrar en EE. UU. al año [Ing]

La administración Trump está restringiendo el número de refugiados que admite anualmente en el país a 7500, que en su mayoría serán sudafricanos blancos, lo que supone una caída drástica después de que Estados Unidos permitiera anteriormente la entrada a cientos de miles de personas que huían de la guerra y la persecución en todo el mundo. No se dio ninguna razón para estas cifras, que suponen una drástica reducción con respecto al límite máximo de 125 000 establecido el año pasado por el presidente demócrata Joe Biden.