Trump está condenando la economía de Puerto Rico

En medio de los despidos de líderes de agencias federales que ha realizado Donald Trump, un episodio se ha perdido en la avalancha de destituciones: la expulsión de seis de los siete miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, que ha estado a cargo de los asuntos fiscales de la isla durante casi una década. Dependiendo de a quién nombre para sustituirlos, la medida podría ocasionar que Puerto Rico regrese al borde del colapso financiero.

Que se vuelvan a España, pero desarmados. Que entreguen todos los autotunes y partituras de reguetón antes.
#2 Dudo que haya muchas incautaciones de partituras de reguetón
#2 Con encarcelar a Bad Bunny es suficiente .
Pasa loco de contento con su cargamento
Para la ciudad, para la cuidad
Lleva en su pensamiento todo un mundo
Lleno de felicidad, de felicidad
Piensa remedía r la situación
Del hogar que es toda su ilusión si
Y alegre, el jibarito va pensando así
Diciendo así, cantando así por el camino:
"Si yo vendo la carga, mi dios querido
Un traje a mi viejita voy a comprar"
Y alegre, también su yegua va
Al presentir que su cantar
Es todo un himno de alegría
En eso lo sorprende la luz del día
Al…   » ver todo el comentario
