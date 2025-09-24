Trump está condenando la economía de Puerto Rico

En medio de los despidos de líderes de agencias federales que ha realizado Donald Trump, un episodio se ha perdido en la avalancha de destituciones: la expulsión de seis de los siete miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, que ha estado a cargo de los asuntos fiscales de la isla durante casi una década. Dependiendo de a quién nombre para sustituirlos, la medida podría ocasionar que Puerto Rico regrese al borde del colapso financiero.