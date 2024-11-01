Trump está ahora negociando desesperadamente el mismo acuerdo nuclear con Irán de la era Obama que canceló en 2018 [ENG]  

“Irán aceptó no enriquecer por encima del 3,5 %. Bueno, necesitas un 90 % para un arma nuclear”, dijo Peter Bergen en una entrevista de CNN, refiriéndose al acuerdo nuclear de 2015 negociado bajo la presidencia de Barack Obama. “Fue Trump quien se retiró de ese acuerdo. Es muy irónico que el acuerdo que ahora espera conseguir sea básicamente el mismo del que se retiró en 2018.” Lo que señala Bergen no es solo ironía, es una especie de círculo estratégico.