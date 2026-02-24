edición general
8 meneos
8 clics
Trump se enfrenta al discurso del Estado de la Unión con nuevas acusaciones relacionadas con los archivos de Epstein

Trump se enfrenta al discurso del Estado de la Unión con nuevas acusaciones relacionadas con los archivos de Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retenido y eliminado algunos archivos del caso Epstein relacionados con el presidente Donald Trump, en los que se acusa al republicano de abusar sexualmente de una menor, según la NPR. Según la cadena pública estadounidense, hay varios archivos que no se han hecho públicos a pesar de la ley que exige su divulgación, entre los que aparecen 50 páginas de entrevistas del FBI y notas de conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abuso sexual hace décadas cuando era menor de edad.

| etiquetas: departamento , justicia , usa , borrado , archivos , caso , epstein , donald , trump
6 2 0 K 92 actualidad
3 comentarios
6 2 0 K 92 actualidad
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Seguro que en los papeles sale que Trump se disfrazaba de therian de macho cabrio en rituales satanicos con menores.
0 K 20
lonnegan #1 lonnegan
La sarta de trolas que ha soltado en cuanto a la economía mete miedo
0 K 11
#3 laruladelnorte
La cadena cuenta que la mujer que nombró directamente a Trump en su denuncia de abuso. La denunciante afirmó que alrededor de 1983, cuando tenía unos 13 años, Epstein se la presentó al actual presidente de Estados Unidos, "quien posteriormente la obligó a bajar la cabeza hacia su pene expuesto, que ella posteriormente mordió. En respuesta, Trump le dio un puñetazo en la cabeza y la echó".

Y este depravado está dirigiendo el país más poderoso del mundo... :clap:
0 K 9

menéame