Trump se enfrenta al discurso del Estado de la Unión con nuevas acusaciones relacionadas con los archivos de Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retenido y eliminado algunos archivos del caso Epstein relacionados con el presidente Donald Trump, en los que se acusa al republicano de abusar sexualmente de una menor, según la NPR. Según la cadena pública estadounidense, hay varios archivos que no se han hecho públicos a pesar de la ley que exige su divulgación, entre los que aparecen 50 páginas de entrevistas del FBI y notas de conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abuso sexual hace décadas cuando era menor de edad.