Trump encarga estudiar sanciones contra España a Scott Bessent, quién diseñó las de Irán en la preguerra (artículo de Ernesto Ekaizer)

Dentro de la Secretaría del Tesoro hay un departamento llamado Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC), o oficina de control de activos extranjeros, que se encarga de diseñar operaciones contra países que no se someten a los dictados de Trump. El 15 de enero pasado, Bessent, difundió un mensaje en el que explicaba la acción adoptada para provocar el colapso de la economía iraní. “El pasado mes de marzo proyectamos la campaña de presión máxima del presidente Trump contra el régimen iraní que aceleraría un colapso económico."

Aquí tenemos otro "Groenlandia", un ataque al comercio de un país de la UE, dónde se verá si la Comisión reacciona o si se pondrán de lado y le dirán a Pedro: te jodes y esto te pasa por "antisemita". Que si no sacan lo de "antisemita" revientan.
Esperemos que vayan separando las tomas de suministro eléctrico y de agua de las distintas zonas de las bases de Rota y Morón, que tengan la parte americana que poner paneles solares y bañarse con agua del mar.
#1 Que se larguen con sus bases, no a otro país sino a tomar por culo si es posible.

Esperemos más desinformacion si cabe, más dinero para la ultraderecha, etc... Y ojo que no alienten a Marruecos para liarla.
El "amigo" americano que siempre ha respetado mucho a este país y a la democracia.
Oh no! Nos quedaremos sin turismo en masa en España?
