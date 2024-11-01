Trump encarga estudiar sanciones contra España a Scott Bessent, quién diseñó las de Irán en la preguerra (artículo de Ernesto Ekaizer)

Dentro de la Secretaría del Tesoro hay un departamento llamado Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC), o oficina de control de activos extranjeros, que se encarga de diseñar operaciones contra países que no se someten a los dictados de Trump. El 15 de enero pasado, Bessent, difundió un mensaje en el que explicaba la acción adoptada para provocar el colapso de la economía iraní. “El pasado mes de marzo proyectamos la campaña de presión máxima del presidente Trump contra el régimen iraní que aceleraría un colapso económico."