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Trump se empantana en Irán sin opciones buenas de salida

Trump se empantana en Irán sin opciones buenas de salida

Trump no aclara cuánto durará la campaña de bombardeos ilegales contra Irán que está sacudiendo los mercados internacionales y que algunos de sus asesores temen que le pueda salir muy cara, mientras Netanyahu quiere prolongarla lo máximo posible. Cuando se han cumplido dos semanas de los ataques ilegales lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, no se divisa una salida rápida del conflicto ni victoriosa para sus precursores. Donald Trump no ha podido repetir en Irán una operación veloz y relativamente fácil como la de principios de año

| etiquetas: trump , no sabe , como salir , guerra , medio , oriente
14 4 0 K 208 Trump
7 comentarios
14 4 0 K 208 Trump
reithor #1 reithor
Solo tiene que retirarse diciendo "hemos ganado" y seguir dejando el mundo hecho unos zorros.
5 K 75
Catacroc #3 Catacroc
#1 Lo resolverá magníficamente, como ha resuelto la guerra de Ucrania, el exterminio de Gaza o el tema de Venezuela. Con su saber hacer y su elegancia habitual.
1 K 18
LázaroCodesal #5 LázaroCodesal *
#1 Vale...hace eso, se va... pero Irán va y decide que la guerra no ha acabado y la continua y esta vez solo con Israel y centrándome solo en Israel sin el moscón usano. Sería interesante.
Como dice el titular no hay salida buena para USA. No tienen buenas cartas.
3 K 52
#6 Dav3n
#5 Esa es precisamente la situación, de hecho, EEUU decide atacar porque Israel iba a atacar si o si, tal y como confesó Rubio al inicio de la guerra y ya como había adelantado, semanas antes, Lindsey Graham.

EEUU no puede irse porque Irán destruirá por completo Israel, lo cual conduce al uso de nukes por parte de los seres de luz.

Se han metido en una ratonera que va a ser el fin del imperio.
1 K 21
LázaroCodesal #7 LázaroCodesal *
#6 Ajedrez, estrategias, teoria de juegos.
Siempre pensé que Israel puede ganar mil guerras, pero el día que pierda una, solo una....!!ay de ellos!!. No habrá compasión ni perdón....ni la merecerán.
1 K 21
calde #4 calde
yo es lo que veo más factible. Y las alternativas creo que son peores.

Lo de los marines es una locura. Si te están tirando misiles, no puedes desplegar tropas en tierra.

Ese movimiento TACO implicaría además sacar sus bases de allí. Irán no creo que lo permita más. Tendrían que debilitar mucho a irán para que acepten negociar eso.

Y el problema de debilitar a irán para que acepten negociar es que alargar mucho el conflicto causaría mucho riesgo de que surjan otros conflictos, y eeuu y…   » ver todo el comentario
1 K 33
#2 yukatan
un completo idiota
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menéame