Trump se empantana en Irán sin opciones buenas de salida

Trump no aclara cuánto durará la campaña de bombardeos ilegales contra Irán que está sacudiendo los mercados internacionales y que algunos de sus asesores temen que le pueda salir muy cara, mientras Netanyahu quiere prolongarla lo máximo posible. Cuando se han cumplido dos semanas de los ataques ilegales lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, no se divisa una salida rápida del conflicto ni victoriosa para sus precursores. Donald Trump no ha podido repetir en Irán una operación veloz y relativamente fácil como la de principios de año
| etiquetas: trump , no sabe , como salir , guerra , medio , oriente
Como dice el titular no hay salida buena para USA. No tienen buenas cartas.
EEUU no puede irse porque Irán destruirá por completo Israel, lo cual conduce al uso de nukes por parte de los seres de luz.
Se han metido en una ratonera que va a ser el fin del imperio.
Siempre pensé que Israel puede ganar mil guerras, pero el día que pierda una, solo una....!!ay de ellos!!. No habrá compasión ni perdón....ni la merecerán.
Lo de los marines es una locura. Si te están tirando misiles, no puedes desplegar tropas en tierra.
Ese movimiento TACO implicaría además sacar sus bases de allí. Irán no creo que lo permita más. Tendrían que debilitar mucho a irán para que acepten negociar eso.
Y el problema de debilitar a irán para que acepten negociar es que alargar mucho el conflicto causaría mucho riesgo de que surjan otros conflictos, y eeuu y… » ver todo el comentario