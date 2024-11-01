Trump se empantana en Irán sin opciones buenas de salida

Trump no aclara cuánto durará la campaña de bombardeos ilegales contra Irán que está sacudiendo los mercados internacionales y que algunos de sus asesores temen que le pueda salir muy cara, mientras Netanyahu quiere prolongarla lo máximo posible. Cuando se han cumplido dos semanas de los ataques ilegales lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, no se divisa una salida rápida del conflicto ni victoriosa para sus precursores. Donald Trump no ha podido repetir en Irán una operación veloz y relativamente fácil como la de principios de año