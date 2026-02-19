edición general
Trump dijo que la energía eólica es para “gente estúpida”. Esto es lo que hicieron los países europeos cinco días después

El presidente Donald Trump arremetió contra los “molinos de viento”, calificándolos de “perdedores”, y llamó “gente estúpida” a los países que los compran. Apenas cinco días después, nueve países europeos firmaron un acuerdo para construir un enorme centro de energía eólica marina en el mar del Norte. El acuerdo —que no es una respuesta directa al discurso de Trump contra la energía eólica— ofrece a Europa un premio potencial enorme: podría aumentar la seguridad energética y reducir la fuerte dependencia del continente del petróleo y el gas

ipanies #1 ipanies
Trump lo puede bombardear al día siguiente de su inauguración y tan tranquilo... Que vamos a hacer?? Gritar muy alto con los puños muy apretados?? Tirarle a Macron a modo cohete??
Pues eso, la doctrina Nord Stream está vigente.
5
#2 sliana
#1 que sugieres? Otra guerra fría? La tercera guerra mundial? Ser capaces de defendernos de EEUU por si te rompe un molino sería la primera opción, evitar el conflicto por miedo a la segunda opción. Vas a estar tú en primera línea?
0
ipanies #4 ipanies
#2 Activar los mecanismos económicos europeos, que los hay, para que sean los propios Usanos los que inviten a su presidente a marcharse o a morirse, lo que él prefiera.
El problema es que nuestros dirigentes están al servicio del imperio, unos por dinero y otros por miedo y chantajes.
Dejar todos nuestros datos y comunicaciones en manos de USA nos ha llevado a esta situación, entre otros motivos, pero ese es el principal.
La información es poder!
0
#3 veratus_62d669b4227f8
#1 Siempre podremos echarle la culpa a.un Ucraniano y su primo que pasaban por alli en su barco de recreo.
1

