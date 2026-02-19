Trump dijo que la energía eólica es para “gente estúpida”. Esto es lo que hicieron los países europeos cinco días después

El presidente Donald Trump arremetió contra los “molinos de viento”, calificándolos de “perdedores”, y llamó “gente estúpida” a los países que los compran. Apenas cinco días después, nueve países europeos firmaron un acuerdo para construir un enorme centro de energía eólica marina en el mar del Norte. El acuerdo —que no es una respuesta directa al discurso de Trump contra la energía eólica— ofrece a Europa un premio potencial enorme: podría aumentar la seguridad energética y reducir la fuerte dependencia del continente del petróleo y el gas