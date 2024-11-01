Trump dice que permitiría la entrada de 600.000 estudiantes chinos en EE.UU., lo que desata la ira de MAGA (Eng)

El presidente Donald Trump ha provocado la reacción de algunos miembros de su base leal al decir que su administración permitiría 600.000 estudiantes chinos en las universidades estadounidenses. Lutnick argumentó que Trump estaba adoptando una "visión económica racional" y afirmó que el 15% de las universidades y colegios estadounidenses quebrarían sin esos estudiantes extranjeros. "Simplemente no lo entiendo por mi vida. Son 600.000 plazas que los niños estadounidenses no tendrán", dijo la presentadora Laura Ingraham.
-Los chinos vienen a estudiar a sus universidades para aprender y luego aplicarlo en su país. Eso es malo porque les sale muy barato el conocimiento que ha costado mucho a los estadounidenses para que luego se beneficien en China de ello e incluso les adelanten.
+ Ya, pero es que pagan en cash.
- Ah, entonces que vengan. Es el mercado, amigo.
the number of Chinese students in the U.S. peaked at 372,532 in the 2019-2020 academic year, just as the COVID-19 pandemic took hold. The number slipped to 289,526 in 2022 and further dipped to 277,398 in 2023.
600.000 es más de un 50% más del número de estudiantes chinos máximo que han tenido (372.000)
La última cifra andaba por 277.000. Es decir, quiere más del doble.