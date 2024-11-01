edición general
Trump dice que permitiría la entrada de 600.000 estudiantes chinos en EE.UU., lo que desata la ira de MAGA (Eng)

El presidente Donald Trump ha provocado la reacción de algunos miembros de su base leal al decir que su administración permitiría 600.000 estudiantes chinos en las universidades estadounidenses. Lutnick argumentó que Trump estaba adoptando una "visión económica racional" y afirmó que el 15% de las universidades y colegios estadounidenses quebrarían sin esos estudiantes extranjeros. "Simplemente no lo entiendo por mi vida. Son 600.000 plazas que los niños estadounidenses no tendrán", dijo la presentadora Laura Ingraham.

Comentarios destacados:    
makinavaja
Son 600.000 plazas que los niños estadounidenses no tendrán no..... Son 600.000 plazas que los niños estadounidenses no pueden pagar...
5
UNX
No entiendo el enfado, acaso creen que se puede levantar un país a base de rednecks y Hillbillies? :troll:
2
themarquesito
#3 Karens, kevins, y demás fauna periurbana
1
Dragstat
#2 no creo que lleguen a pensar algo tan lejano. Simplemente no quieren extranjeros, además Trump ya les prometió que les haría inmensamente ricos gracias a que el resto de países iban a pagarles en lugar de aprovecharse de ellos. Es Trump el que se tiene que buscar la vida para conseguir MAGA
1
Chordy
Permitirá... O no, mañana veremos.
2
salteado3
Ja ja ja ja Venderían a su madre.

-Los chinos vienen a estudiar a sus universidades para aprender y luego aplicarlo en su país. Eso es malo porque les sale muy barato el conocimiento que ha costado mucho a los estadounidenses para que luego se beneficien en China de ello e incluso les adelanten.
+ Ya, pero es que pagan en cash.
- Ah, entonces que vengan. Es el mercado, amigo.
2
Perico12
#7 si y no, es cierto que se llevan una educación muy buena, pero muchos se acaban quedando allí Aportando mucho calor añadido al pais
0
HeilHynkel
Ojo al dato:

the number of Chinese students in the U.S. peaked at 372,532 in the 2019-2020 academic year, just as the COVID-19 pandemic took hold. The number slipped to 289,526 in 2022 and further dipped to 277,398 in 2023.

600.000 es más de un 50% más del número de estudiantes chinos máximo que han tenido (372.000)
1
Verdaderofalso
#10 seguro que con las noticias y declaraciones de la administración Trump hacia la inmigración sin contar los casos de odio y racismo hacen que no vayan 372000 estudiantes que ha sido su máximo. Si no que irán el 50% más xD
1
HeilHynkel
#12

La última cifra andaba por 277.000. Es decir, quiere más del doble.
0
capitan__nemo
Pero que no esten en contra del genocidio o del regimen trumpista.
0
reithor
Cinética Taco, empieza con 600000 y acaba con 6000. Menos cuando habla con von der leyen, que genuflexiona ante sus máximos.
0
Toponotomalasuerte
"desata la ira de MAGA". Jajajaja son comemierdas y tragaran la mierda que les diga su amado líder.
0
anv
Y lo curioso es que lo normal era tener unos 320 mil estudiantes extranjeros. Será tal vez que están tratando de atraer a los genios chinos que tanto necesita Estados Unidos si quieren volver a ser una potencia industrial...
0

