Trump dice que permitiría la entrada de 600.000 estudiantes chinos en EE.UU., lo que desata la ira de MAGA (Eng)

El presidente Donald Trump ha provocado la reacción de algunos miembros de su base leal al decir que su administración permitiría 600.000 estudiantes chinos en las universidades estadounidenses. Lutnick argumentó que Trump estaba adoptando una "visión económica racional" y afirmó que el 15% de las universidades y colegios estadounidenses quebrarían sin esos estudiantes extranjeros. "Simplemente no lo entiendo por mi vida. Son 600.000 plazas que los niños estadounidenses no tendrán", dijo la presentadora Laura Ingraham.