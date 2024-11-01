edición general
25 meneos
24 clics

Trump dice que dio luz verde a Israel para atacar al liderazgo de Hamás en Qatar (EN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde al ataque israelí en Qatar, dijo un alto funcionario israelí al Canal 12.

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , qatar , eeuu , terrorismo , eeuu
21 4 1 K 190 actualidad
11 comentarios
21 4 1 K 190 actualidad
Comentarios destacados:      
oceanon3d #1 oceanon3d *
Los yankis los citan para negociar vías para la solución del conflicto en Gaza y los sionazis los matan.

El binomio perfecto; el culo y la mierda.
13 K 142
#4 Eukherio *
#1 Lo peor es que si esto fuese una jugada de Hamas los mismos que ahora celebran la animalada estarían indignadísimos diciendo que no se puede negociar con animales. Al final le están dando razones a los extremistas: aquí no hay reglas, el primero que pueda que mate de la manera más cruel.
5 K 59
NATOstrófico #8 NATOstrófico
#1 Al General de la Guardia Revolucionaria iraní Qasem Soleimani le hicieron una trampa parecida
Curiosamente, Trump también estaba en el Gobierno
2 K 30
oceanon3d #11 oceanon3d *
#8 10 nukes cada pais de polvorín en sus arsenales y se acaban los problemas par siempre ... y no me refiero a que se maten todos entre ellos sino que el miedo evitará que se ataquen entre si nunca más.
0 K 9
Kasterot #2 Kasterot *
Contentos han de estar en Catar, 13 baterías patriot que tienen , y casualmente solo funcionan cuando le interesa a EE.UU.
Recordemos que tras el ataque de Israel a Irán, estos atacaron la base de EE.UU en Catar y ahí si que funcionaron
10 K 126
security_incident #3 security_incident
#2 Estados Unidos tiene su mayor base militar en el extranjero en Catar. Y los gastos los paga Catar.
0 K 18
frankiegth #6 frankiegth *
#2. Ese armamento es igual de inteligente y confiable que los "smartphones" actuales cargaditos de puertas traseras para instalarles software espia.
0 K 14
ipanies #10 ipanies
Confesión de un delito internacional.
Mañana se iniciarán las sanciones, ya veréis, ya.
3 K 45
eltxoa #5 eltxoa
Premio Novel de la Paz!!!
3 K 36
Magog #9 Magog
Trump dice eso y el Benjamin Mileikowsky (no olvidemos que su apellido judio es un puto invento que se sacó la familia de la manga) dice que le llamó cuando había comenzado el ataque, y me creo mas al segundo que al primero, que le gusta ser el cura y la novia en las bodas mas que a un tonto una piruleta
0 K 10

menéame