Trump deja en ridículo a Feijóo y Abascal al descartar a María Corina Machado como presidenta de Venezuela

Todo fueron fuegos artificiales en las primeras horas de este pasado sábado. Los mensajes de euforia con los que el Partido Popular y Vox recibieron la detención de Nicolás Maduro duraron apenas unas horas. Lo que por la mañana se recibió en la derecha española como el inicio de la “restauración de la democracia” en Venezuela quedó rápidamente empañado por la comparecencia de Donald Trump, que desnudó sin ambages las verdaderas intenciones de Washington y arrastró por los suelos la figura de María Corina Machado