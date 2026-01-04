edición general
26 meneos
39 clics
Trump deja en ridículo a Feijóo y Abascal al descartar a María Corina Machado como presidenta de Venezuela

Trump deja en ridículo a Feijóo y Abascal al descartar a María Corina Machado como presidenta de Venezuela

Todo fueron fuegos artificiales en las primeras horas de este pasado sábado. Los mensajes de euforia con los que el Partido Popular y Vox recibieron la detención de Nicolás Maduro duraron apenas unas horas. Lo que por la mañana se recibió en la derecha española como el inicio de la “restauración de la democracia” en Venezuela quedó rápidamente empañado por la comparecencia de Donald Trump, que desnudó sin ambages las verdaderas intenciones de Washington y arrastró por los suelos la figura de María Corina Machado

| etiquetas: trump , feijoo , abascal , ridículo , cocina machado
21 5 3 K 213 actualidad
15 comentarios
21 5 3 K 213 actualidad
Comentarios destacados:      
manuelpepito #1 manuelpepito
Estos dos son dos pelotas lameculos sin criterio. Se dejan en ridículos ellos solo. El cheto o por interés o por rencor ha pasado de esta, que seguramente sea otro títere más de las yanquis
5 K 54
makinavaja #2 makinavaja
No hace falta esforzarse demasiado para dejar en ridículo a esta pareja de payasetes.... :troll: :troll:
4 K 48
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Fuego amigo. xD
2 K 38
TenienteDan #15 TenienteDan *
#0 #14 También está esta
Pero en Menéame esto ya poco importa www.meneame.net/story/rechazo-trump-corina-machado-descoloca-discurso-
0 K 10
Top_Banana #7 Top_Banana *
Los Pulseritas {0x2122} venderían España entera a EEUU con la intención de gobernar. Ha quedado claro.
1 K 28
Dene #4 Dene
Se dejan en ridículo ellos solos
1 K 27
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Vincularse con Trump para un político es un suicidio porque no tiene ninguna ideología, actúa por puro narcisismo e interés personal, no tiene
límites, pero además Feijóo y Abascal cometen un gran error al apoyar las políticas coloniales en latinoamérica, es humillarse frente nuestros lazos culturales que nos unen.
1 K 22
#6 Barriales
Jajaja!
Aveissiohengañaos!!!!
1 K 20
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
Entiendo que el artículo se centre en estos dos tristes personajes que nada decente pueden aportar a este país, pero el ridículo es extensible a todos los que ayer celebraban el secuestro con las más variadas justificaciones, cuando el propio Trump ha sido quien a puesto el foco en lo que cualquiera con dos dedos de frente sabía: el petróleo.
0 K 15
Kantinero #9 Kantinero
Mentira, estos no necesitan a Trump para hacer diariamente el ridículo.
0 K 12
reithor #13 reithor *
Por otro lado, tengo dudas de que Donald tenga presente, o incluso conozca de la existencia, de frijol y Abascal. Si delcy le da el petróleo, ¿Para que va a seguir gastando lo que costaría poner a corina?
0 K 12
emmett_brown #3 emmett_brown
No se puede estar más desubicado.
0 K 10
millanin #8 millanin
Y que tenga cuidado feijó no vaya a trump a coger carrerilla secuestrando a políticos relacionados con narcotraficantes.
0 K 7
#11 Horkid *
Trump está enviando a España latinoamericanos que votan a la derecha, en coordinación con Ayuso, el PP, ... y Ayuso y Feijoo esperan que si gana la derecha sean ellos presidentes; pero el descarte de Machado por Trump, puede que les haya creado la incertidumbre de que quizá tampoco pueden dar por hecho que si gana PP.VOX o PPSOE, puede que Trump elija a otros títeres gaceta.es/espana/espana-acogera-a-600-inmigrantes-ilegales-enviados-po
Porque no se trata de derecha o izquierda se trata de partidos que gobiernan para el beneficio de empresas o el IBEX, PPSOE.VOX o partidos que defienden el estado de bienestar para la población: Sumar, Podemos, ERC, ....
0 K 6

menéame