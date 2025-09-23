edición general
Trump defiende que reconocer el Estado palestino es "un premio demasiado alto para los terroristas"

El presidente de EE.UU. ha subrayado que "Hamás está rechazando reiteradamente nuestras ofertas de paz" El mandatario ha afirmado que la ONU "tiene un enorme potencial, pero no están ni mínimamente cerca de alcanzarlo"

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Un buen inicio seria que se acabasen los vetos en el Consejo de Seguridad...
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#1 Con el tiempo los países que pasen de EEUU acabarán abriendo su propia ONU. Pero al contrario que la actual sin casinos ni furcias .
rogerius #7 rogerius
Trump, una mierda pinchada en un palo. Como para atender a lo que diga un día sí y otro también.
teneram #5 teneram *
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
El mandatario ha afirmado que la ONU "tiene un enorme potencial, pero no están ni mínimamente cerca de alcanzarlo

Efectivamente. En esto tengo que dar la razón a Trump.
La ONU alcanzará su potencial cuando EEUU no tenga derecho a veto.
El resto, también sería aconsejable que no lo tuviera, pero desde que tengo uso de razón, las votaciones contra las burradas más gordas (salvo a las que afecta directamente a otro país con derecho a veto, claro), siempre han sido vetadas por EEUU.
Priorat #6 Priorat
Yo creo que es un castigo demasiado flojo para los asesinos.
#3 Katos
Palestino =terrorista
Pues nada es como pensar que un votante del PP es de extrema derecha.
O que si criticas a podemos eres de Vox.

Es lo que tienen los sesgos
