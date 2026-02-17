Trump da señales de una decisión inminente sobre la venta de armas a Taiwán [Ing]

El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado que está discutiendo con el presidente chino Xi Jinping la futura venta de armas a Taiwán y que espera tomar una decisión pronto, según un informe de Bloomberg. «Estoy hablando con él al respecto. Hemos tenido una buena conversación y tomaremos una decisión muy pronto», declaró Trump a los periodistas el lunes a bordo del Air Force One. El apoyo militar a Taiwán se ha convertido en un importante punto de fricción entre Washington y Pekín antes de la cumbre de líderes prevista en China…