Trump da señales de una decisión inminente sobre la venta de armas a Taiwán [Ing]

El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado que está discutiendo con el presidente chino Xi Jinping la futura venta de armas a Taiwán y que espera tomar una decisión pronto, según un informe de Bloomberg. «Estoy hablando con él al respecto. Hemos tenido una buena conversación y tomaremos una decisión muy pronto», declaró Trump a los periodistas el lunes a bordo del Air Force One. El apoyo militar a Taiwán se ha convertido en un importante punto de fricción entre Washington y Pekín antes de la cumbre de líderes prevista en China…
| etiquetas: trump , armas , taiwan , china , seis garantías
1. No habrá fecha fijada para poner fin a la venta de armas a Taiwan.
2. No habrá consultas con la República Popular China sobre la venta de armas a Taiwan.
3. No habra función de mediación: Estados Unidos no desempeñará una función de mediación entre Taipéi y Pekín.
4. No se revisará la Ley de Relaciones con Taiwán.
5. No se modificará la postura… » ver todo el comentario
Están igual de acojonados que todos los rojelios europeos. Saben que USA están locos y que medio planeta les come los huevos por debajo del culo y que si el Capitalismo tiene que borrar del mapa unos cuantos millones de chinitos pues los borra, igual que están borrando a los palestinos,.con la misma tecnología, y se acabó la ventaja china.
No moverán jamás un dedo, los chinos, por la cuenta que les trae. Taiwán pronto será independiente y armada hasta los dientes por USA.