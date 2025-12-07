edición general
6 meneos
5 clics
Trump culpa a Maduro por los migrantes, pero una guerra en Venezuela podría generar millones de refugiados

Trump culpa a Maduro por los migrantes, pero una guerra en Venezuela podría generar millones de refugiados

Cuando se le ha preguntado al presidente Donald Trump por qué está presionando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que renuncie y amenazando con una acción militar contra el país, él culpa de manera constante al líder sudamericano por dos cosas: las drogas y los migrantes. “El asunto es que tenemos que ocuparnos de Venezuela. Ellos enviaron a cientos de miles de personas a nuestro país desde cárceles”, dijo Trump a periodistas el mes pasado en el Despacho Oval.

| etiquetas: trump , maduro , migrantes , guerra , venezuela
6 0 0 K 89 politica
10 comentarios
6 0 0 K 89 politica
Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Parece que el intervencionismo norteamericano en centro y Sudamérica manteniendo dictadores y gobiernos corruptos y provocando golpes de estado contra gobiernos legítimos no ha tenido nada que ver con la emigración.
4 K 64
Yorga77 #6 Yorga77
#5 ¿De donde sacas esas ideas? Disparos Unidos es el mejor país del mundo que hay entre Canadá y México. :troll:
2 K 52
janatxan #4 janatxan
Ojala se convirtiese en otro vietnam para los yankies y que la mayoría volviesen en cajas de pino para honor y gloria de los imbeciles que los gobiernan.
3 K 45
Yorga77 #1 Yorga77
¿Y de la disfunción eréctil que sufre no le acusa? :troll:
1 K 37
azathothruna #8 azathothruna
#1 Los colonizadores por defecto usan el racismo como forma de sobrecompensacion :troll: :troll:
2 K 49
#3 soberao *
Israel no acoge refugiados de Palestina, tampoco atiende a los niños con mutilaciones y que necesitan atención sanitaria urgente, los mandan a Egipto y a Europa así los "criticos de la inmigración" sacan más votos en las próximas elecciones.
Luego querrán que nos den pena cuando el karma se vuelva contra ellos.
1 K 30
reithor #7 reithor
A Donald se la pelan los migrantes y refugiados, aquí lo que le importa es el petróleo.
0 K 14
#2 surco
No va a haber guerra en Venezuela, el régimen no tiene fuerza para eso. Habrá pacto de salida o intervención y derrocamiento, pero no creo que genere una guerra civil. Maduro está muy tocado
1 K 7
Pejeta #10 Pejeta
#2 "El régimen" dices ¿y lo del genocida este que es?
1 K 18

menéame