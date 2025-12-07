Trump culpa a Maduro por los migrantes, pero una guerra en Venezuela podría generar millones de refugiados

Cuando se le ha preguntado al presidente Donald Trump por qué está presionando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que renuncie y amenazando con una acción militar contra el país, él culpa de manera constante al líder sudamericano por dos cosas: las drogas y los migrantes. “El asunto es que tenemos que ocuparnos de Venezuela. Ellos enviaron a cientos de miles de personas a nuestro país desde cárceles”, dijo Trump a periodistas el mes pasado en el Despacho Oval.