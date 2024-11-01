Trump considera sacar tropas de los países OTAN que no le han apoyado en la guerra de Irán (ING)

La propuesta implicaría sacar a las tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN consideradas inútiles para el esfuerzo de guerra de Irán y estacionarlas en países que apoyaban más la campaña militar estadounidense. "Ha sido decepcionado por la falta de voluntad de la OTAN y otros aliados para ser útil durante la Operación Épica Furia, a pesar de que su esfuerzo por destruir la amenaza planteada por Irán es en su beneficio", dijo Anna Kelly. "Como dijo, Estados Unidos lo recordará".