La propuesta implicaría sacar a las tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN consideradas inútiles para el esfuerzo de guerra de Irán y estacionarlas en países que apoyaban más la campaña militar estadounidense. "Ha sido decepcionado por la falta de voluntad de la OTAN y otros aliados para ser útil durante la Operación Épica Furia, a pesar de que su esfuerzo por destruir la amenaza planteada por Irán es en su beneficio", dijo Anna Kelly. "Como dijo, Estados Unidos lo recordará".
| etiquetas: trump , castigar , países , sacr , tropas , apoyar , irán
A enemigo que huye, puente de plata.
Saltando el muro de pago: Además del reposicionamiento de tropas, el plan también podría implicar el cierre de una base estadounidense en al menos uno de los países europeos, posiblemente España o Alemania, según dos funcionarios del gobierno. Entre los países que podrían beneficiarse por ser considerados aliados se encuentran Polonia, Rumania, Lituania y Grecia, indicaron los funcionarios.
Que recodaremos como se cargó la economía mundial y mató a miles de personas gratuitamente, sin consultar ni pedir permiso a nadie.