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Trump considera sacar tropas de los países OTAN que no le han apoyado en la guerra de Irán (ING)

Trump considera sacar tropas de los países OTAN que no le han apoyado en la guerra de Irán (ING)

La propuesta implicaría sacar a las tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN consideradas inútiles para el esfuerzo de guerra de Irán y estacionarlas en países que apoyaban más la campaña militar estadounidense. "Ha sido decepcionado por la falta de voluntad de la OTAN y otros aliados para ser útil durante la Operación Épica Furia, a pesar de que su esfuerzo por destruir la amenaza planteada por Irán es en su beneficio", dijo Anna Kelly. "Como dijo, Estados Unidos lo recordará".

| etiquetas: trump , castigar , países , sacr , tropas , apoyar , irán
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 Assoka
Pues que cierre la puerta al salir.

A enemigo que huye, puente de plata.
7 K 91
porquiño #6 porquiño
#3 pero antes ya que se van de aquí, que recojan todo el desastre de las bombas atómicas que nos tiraron.
1 K 13
#10 Maikimaik
#6 Y que se lleven de paso a la Monasterio y su KFC.
1 K 24
rogerius #11 rogerius *
#10 Siiiiiií. :hug:
0 K 14
jm22381 #1 jm22381 *
La exclusiva es de The Wall Street Journal pero es muro de pago www.wsj.com/world/europe/trump-weighs-punishing-certain-nato-countries
Saltando el muro de pago: Además del reposicionamiento de tropas, el plan también podría implicar el cierre de una base estadounidense en al menos uno de los países europeos, posiblemente España o Alemania, según dos funcionarios del gobierno. Entre los países que podrían beneficiarse por ser considerados aliados se encuentran Polonia, Rumania, Lituania y Grecia, indicaron los funcionarios.
4 K 71
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
#1 No me lo creo hasta que lo vea. Ojalá.
4 K 63
#2 Alcalino
Alguien, algún político europeo debería decirle a Trump que nosotros también lo recordaremos.

Que recodaremos como se cargó la economía mundial y mató a miles de personas gratuitamente, sin consultar ni pedir permiso a nadie.
6 K 68
cocolisto #4 cocolisto
No caerá esa breva.
3 K 57
#5 txelin
Ostras, de lujo, nos comportamos decentemente y además sacamos a esa carroña de aquí, dos pájaros de un tiro
2 K 36
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#5 El poder del perro
1 K 30
jm22381 #12 jm22381
#5 Mayo 2026: EEUU cierra las bases en España. Junio 2026: Pedro Sánchez convoca elecciones y gana por mayoría absoluta 8-D
1 K 36
Laro__ #9 Laro__
Adios majo. Ojala no las tengas que usar en tu próxima guerra civil.
1 K 28

menéame